OMSIDER! Eirik Horneland underveis i kampen mot Sarpsborg. Etterpå kunne han smile. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Horneland friskmelder Rosenborg på ett område

LERKENDAL (VG) Med flere spillere ute, stjernenavn på benken, og spillere i uvante posisjoner, vant endelig Rosenborg igjen. Det takker Eirik Horneland kollektivet for.

Erik Eikebrokk

Sindre Øgar

Nå nettopp







Gjermund Åsen og Pål André Helland måtte stå over på grunn av skader. På benken satt Samuel Adegbenro, Alexander Søderlund og Nicklas Bendtner. Mens noen av Rosenborgs største stjerner fulgte kampen fra reservebenk og tribune, var det spillere som Erik Botheim og Gustav Valsvik som ledet an i kampen om årets første Rosenborg-seier i Eliteserien.

– Det som betyr noe er at laget står sammen som et kollektiv, og har lyst til å få det til sammen, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til VG – å ha sett sin danske midtbanemann gjøre dette:

Årets første

Før kampen lå Rosenborg helt sist på tabellen, uten en eneste seier. Motstander Sarpsborg 08 hadde så langt ikke tapt i årets eliteserie.

– Det har vært mye trykk og press, så det er deilig å få betalt. Vi er ikke friskmeldt når det gjelder offensiv rytme, men vi er friskmeldt i at vi er én gjeng, har ett mål og har lyst til å gjøre noe sammen. Jeg ønsker å bygge noe rundt et kollektivt tankegods, det er veldig viktig for meg, sier Horneland.

– Har ikke hengt sammen

Horneland forklarer noe av den trøblete starten på sesongen med et for svakt kollektiv.

– Jeg syns ikke vi har hengt sammen som lag. Vi har ikke tatt opp hansken sammen. Vi har hatt forskjellige kollektiver på banen i de fem første kampene. Jeg synes ikke laget har uttrykt noe veldig sterkt kollektiv.

Grå hår

Seieren gjør at Rosenborg klatrer opp fra sisteplass på tabellen, til 15. plass foran Tromsø.

– Jeg tror presset lever videre, uansett om man vinner eller taper. Jeg går ikke og tenker på det presset. Jeg er veldig glad for at vi greide å snu det.

– Har du fått noen flere grå hår?

– Det har kommet mange av dem etter hvert, men det må jeg leve med.

«Verdens høyeste venstreback»

Mens Botheim reiv og slet som midtspiss til kreftene ebbet ut, og periodevis var god som oppspillspunkt, var Valsvik, som spilte i en uvant venstrebackposisjon, helt avgjørende i begge ender. Først reddet han på streken etter 17 minutter da Sarpsborg fikk en enorm dobbeltsjanse. Så slo han innlegget seks minutter før pause, som ledet til Mike Jensens matchvinnerscoring.

– Jeg hadde en lignende situasjon rett før, og da gikk ballen på tribunen. Det var bare å klinke den inn, og der sto Mike på bakerste og klinket den inn. Jeg fikk beskjed om å spille back og tok utfordringen på strak arm. Jeg er vel verdens høyeste venstreback, og det er ikke min beste posisjon, men jeg gjorde så godt jeg kunne, sier Valsvik til VG.

Publisert: 06.05.19 kl. 19:28