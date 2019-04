Fagermo: – Vi er vesentlig bedre i år

Dag-Eilev Fagermo innrømmer at mange hjemmekamper er medvirkende til at Odd har tatt desidert flest poeng per kamp i Eliteserien så langt. Men han sikter på borteseier på Intility Arena mandag kveld.

– Vålerenga er sterke når de har ballen – men det er vi også. Jeg tror faktisk vi er så gode at vi bør ha ambisjoner om å vinne mot Vålerenga også borte, sier Odd -sjefen til VG.

– Vi var bedre enn Rosenborg på Lerkendal, og Vålerenga bør ikke være en vanskeligere bortekamp.

Odd er – sammen med uavgjortspesialisten Sarpsborg – det eneste laget i Eliteserien uten tap så langt. 10 poeng på fire kamper betyr at de har bare tre poeng opp til Molde – og to kamper til gode på romsdalingene.

Odd snudde 0–1 og vant 3–2 i seriepremieren mot Brann, så ble det 1–1 på Lerkendal og deretter 2–0 over Kristiansund og 1–0 over Viking.

– Vi har vært gode. Og vi har spilt tre av fire kamper hjemme, er Fagermos relativt beskjedne forklaring på suksessen så langt.

– Hvis vi fortsetter som nå, blir vi sterke i år.

– Er det et bedre Odd-lag enn i 2018?

– Ja, det er det! Vesentlig sterkere. Det har å gjøre med at en del av de spillerne som kom til klubben i fjor, har fått litt tid på seg. Vi har en fornyelsesprosess som vi har kommet mye lengre i nå enn vi hadde i fjor. Det har blitt mer kontinuitet og erfaring.

Fagermo viser til at Odd mot Brann i fjor høst spilte med et lag der ni spillere ikke hadde spilt for Odd året før.

– Denne fornyelsen får vi igjen for nå, mener Odd-treneren.

Han har også hentet tilbake en rekke spillere som i sin tid ble gode i Odd – og så solgt: Torgeir Børven, Fredrik Semb, Elba Rashani, Fredrik Oldrup Jensen og Espen Ruud.

– Heldigvis forstår de at det var en grunn til at de ha vært gode – og kommer tilbake til oss. De skjønner at det er i et kollektiv de får frem sine beste kvaliteter.

– Hvordan blir det for Torgeir Børven å komme tilbake og møte Vålerenga?

– Jeg tror ikke det betyr noe spesielt. Han var tross alt ikke så lenge der. Men det er hyggelig at Torgeir har kommet tilbake etter en tøff periode med skader i fjor. Han har hatt en bra oppkjøring, og en spiss som leverer, betyr selvfølgelig mye.

Odd har ikke hatt en like god seriestart siden 2015. Den gang ble det 4. plass i ligaen.

Publisert: 29.04.19 kl. 15:00

