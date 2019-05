LETTELSE: RBKs Erik Botheim etter 1-3 scoringen under 1. runde-kampen mellom Rørvik og Rosenborg på Rørvik kunstgressbane i cupen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg haltet seg videre mot 4.-divisjonslaget Rørvik

RØRVIK (VG) (Rørvik – Rosenborg 1–3) De lokale turte å drømme om en liten cupbombe på Namdalskysten, men Erik Botheim og co. forhindret katastrofen for et Rosenborg i trøbbel.

Oppdatert nå nettopp







Det var nemlig alt annet enn imponerende det Rosenborg viste i den første omgangen mot 4.-divisjonsklubben Rørvik.

– Vi burde scoret litt flere og satt sjansene våre i første omgang. Da kunne vi drept kampen. Jeg synes det er litt dårlig at vi slipper dem til på deres første sjanse. Det er dårlig med fokus der, så det må vi stramme opp, sier målscorer Erik Botheim til VG etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Riktignok headet Even Hovland ballen i mål, via låret til Gustav Valsvik.

les også Han skal stoppe RBK-spissene: – Ikke så mye bedre enn de vi møter i 4. divisjon

Men etter en halvtime fikk Rørvik-spissen Olav Fausa løpe alene mot Arild Østbø.

Da VG spurte ham tirsdag kveld hvor mange sjanser han trengte på å score mot Rosenborg svarte han kontant «én».

Foran over 2000 feststemte og forventingsfulle lokale fans, trillet Fausa ballen forbi RBK-keeperen.

– Det er så typisk at de får en sjanse og scorer, og vi får et helvetes trøkk på oss. Men så klarer vi å snu oss i andre omgang, sier Botheim.

For etter pausen sørget Anders Konradsen og Erik Botheim for at Rosenborg dro i land en seier, selv om det var langt fra overbevisende.

To minutter før slutt satte Rørvik nok en ball i nettet, men målet ble annullert for offside.

– Før kampen hadde jeg ikke sett for meg at jeg skulle synes det var litt surt at resultatet ble sånn, sier Rørvik-kaptein Martin Henriksen til VG etter kampen.

les også Fra favela til fjære: Håper RBK-møte kan kickstarte proffdrømmen

Laget som til vanlig altså spiller på femte nivå i Norge var ute og slang litt med leppa dagen før oppgjøret med RBK.

Med lokale gutter og en håndfull brasilianske arbeidere med en spesiell historie klarte Rørvik et meget pent resultat mot fjorårets vinnere av Eliteserien.

2000-modellen fra Brasil, Denner Conceigao, ble kåret til banens beste spiller av en lokal jury.

Men noen stor cupbombe ble det altså ikke. Rosenborg fikk sin første seier i en offisiell kamp og er klare for andre runde i cupen.

Saken oppdateres.

Publisert: 01.05.19 kl. 17:52 Oppdatert: 01.05.19 kl. 18:13