Eirik Hornelands Rosenborg har levert den dårligste sesongstarten for trønderne siden 2011. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Slik skal Horneland og Rosenborg reise seg: – Må lete frem hva som kan få oss ut av dette

BEKKESTUA (VG) Med kun ett poeng på de tre første kampene har Rosenborg den dårligste seriestarten på syv år. Trener Eirik Horneland savner en tydelig identitet hos sitt lag.

Nå nettopp







– Vi henger ikke sammen som lag i noen av fasene. Vi er langt unna der vi ønsker å være og vi fremstår ikke med en klar og tydelig identitet, sa en skuffer RBK-trener til VG etter tapet mot Stabæk på Nadderud.

Rosenborg ble til tider rundspilt av en ungt og svært effektivt Stabæk-lag, mens trønderne slet med å skape sjanser i banespillet.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det var på dødballer Rosenborg skapte sine muligheter og som også sørget for trøndernes eneste scoring ved Tore Reginiussen.

– Det er ikke noe problem å peke på det som ikke er godt nok, men å evne å få det ut i et bedre produkt ... Det har vist seg å være vanskelig, sier Horneland.

Et poeng på de tre første kampene er den svakeste sesongstarten trønderne har hatt siden 2011. Også da, under Janne Jönssons ledelse, spilte Rosenborg én kamp uavgjort og gikk på to tap i serieåpningen.

Horneland er klar på at en slik poengfangst for den regjerende mesteren er langt fra godt nok.

– Har du fått noen tilbakemeldinger fra spillerne på ting de ønsker tydeligere beskjed om, mer fokus på eller lignende?

– Nei, det har jeg ikke. Vi står i dette sammen og vi skal komme oss ut av det.

– Hvordan?

– Vi må jobbe hardt på treningsfeltet, og få satt opp en tydeligere identitet. Vi må lete frem hva som kan få oss ut av dette, sier RBK-treneren.

På de tre første eliteseriekampene har Rosenborg skapt ni målsjanser, men kun scoret to mål.

Det unge Stabæk-laget har skapt like mange sjanser som trønderne i seriestarten, men scoret dobbelt så mange mål. Tre av disse kom søndag kveld.

Emil Bohinen scoret sitt første eliteseriemål i karrieren da han sendte hjemmelaget i føringen, Ola Brynhildsen vartet opp med en brassescoring som er en sterk kandidat til årets mål og Franck Boli avsluttet kvelden da han satte inn 3–1-scoringen på Nadderud.

Brynhildsens 2–1-scoring var så spektakulær at en av lagkameratene nærmest ble sjokkert:

Pål André Helland bruker sterke ord om prestasjonen på Nadderud.

– Det er bedritent og for dårlig. Vi må hjem og trene, sier 29-åringen til VG.

– Hva er det som ikke fungerer?

– Alt, svarer han.

– Hvorfor fungerer det ikke for Rosenborg for tiden?

– Hadde vi visst det, så hadde vi gjort noe annerledes, sier Helland kort.

Publisert: 15.04.19 kl. 02:44