Kristiansund-kapteinen ødela Brann-festen like før slutt: – Det var på tide at han scoret

BERGEN (VG) (Brann - Kristiansund 1–1) Da det så ut som Brann skulle ta tre etterlengtede poeng, dukket Dan Petter Ulvestad opp og sikret ett poeng for Kristiansund.

Dermed går Brann på nok et skuffende resultat. Én seier på de siste fem kampene er tynn suppe for et lag som har ambisjoner om medalje.

Brann-trener Lars Arne Nilsen er presset og på TV Norge ble han spurt om alarmklokkene begynner å ringe.

– Det må du nesten spørre noen andre om, svarte han.

– Ja, men det er jo du som er sjef her? kontret reporter Gunnhild Toldnes.

– Jo jo, men det er ikke jeg som avsetter og ansetter trenere. Det er det andre som gjør. Jeg er ansatt for å gjøre en jobb, og jeg tenker ikke sånn i det hele tatt. Vi har kamp om tre dager, og det er sånn jeg tenker. Jeg kan ikke tenke på om jeg skal være her eller ikke, svarte Nilsen.

Det så lyst ut for bergenserne etter at Gilbert Koomson hadde sendt Brann i ledelsen kvarteret før slutt med sitt sjuende mål for sesongen.

Men da Ulvestad dukket opp på bakerste etter et hjørnespark tre minutter før slutt, ble det bare ett poeng til hvert av lagene.

– Det var på tide at han scoret, sier Michelsen til VG etterfulgt av en god latter, før han fortsetter:

– Neida, det var deilig. Vi vet at han i utgangspunktet er dominant, uavhengig av hvilken boks det er. Det er godt at han fikk smaken på en scoring, for da tror jeg det kommer flere.

Til tross for scoringen, tok Kristiansund-kapteinen på ingen måte av etter å ha sikret poenget.

– Det var sterkt at vi klarte å hente oss inn på en middels svak dag, sier Ulvestad til VG på spørsmål om hvordan han opplevde målet sitt.

Etter en første omgang uten en eneste målsjanse, kom det plutselig to på rappen i starten av den andre.

Først bla Amin Askar stukket gjennom av Amahl Pellegrino, og kom til skudd inne i Branns sekstenmeteren. Dessverre for den tidligere Brann-spilleren ble vinkelen får skrå, og ballen gikk rett på Håkon Opdal.

Minuttet senere var det Daouda Bamba sin tur til å teste keeper. Petter Strand sendte la ballen smart over forsvarspillerne til Kristiansund, der Bamba fikk muligheten på volley. Treffet til ivorianeren var brukbart, men Serigne Mor Mbaye i KBK-buret var med på notene.

Da timen ble passert var Bendik Bye farlig frempå. Fra veldig skrått hold klinket han til, og så at ballen suste i tverrliggeren og ut.

Så kom plutselig scoringen til Koomson. Vegard Forren slo en perfekt langpasning i bakrom til Koomson, som tok ned ballen på nydelig vis. Fra spiss vinkel satte han ballen mellom keeper og stolpen, og sendte de 200 fremmøtte fra Bataljonen til himmels.

– Det var en perfekt ball fra Vegard. Vi har gjort det mye på trening, så jeg var ikke overrasket over at den kom. Han er veldig god til å slå de. Så var det et fantastisk touch av meg, og en god avslutning, sier Koomson til VG.

Med utligningen til Ulvestad ble jubel snudd til pipekonsert fra tribunen. Resultatet gjør at Brann står med 15 poeng etter ti serierunder, mens Kristiansund har tolv.

Onsdag skal Brann til Drammen for møtet med Strømsgodset, mens Kristiansund får besøk av Sandefjord.

