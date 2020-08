Helland raste etter kampen: – En ordentlig dommertabbe

SKIEN (VG) (Odd – Rosenborg 2–1) Odd herjet med Rosenborg i første omgang, men den siste halvtimen ble et eneste langt kjør mot Odd-målet. Det holdt likevel ikke for trønderne, og de gikk dermed på sesongens fjerde tap.

Etter 55 minutters spill var det fullt fortjent at det stod 2–0 til hjemmelaget Odd etter scoringer av Kasper Lunding og Elba Rashani. Hjemmelaget hadde spesielt sprudlet i første omgang, men etter at Rashani la på til 2–0 handlet det meste om gjestene fra Trønderlag.

Trond Henriksen tok grep og gjorde et trippeltbytte da timen var spilt, og allerede syv minutter senere kom reduseringen med Carl Holse.

Rosenborg presset på og spilte seg til flere store sjanser, men Odd ble reddet av en god Sondre Rossbach og tverrliggeren, i tillegg til at de var heldige da Tommy Skjerven ikke pekte på straffemerket etter at Emil Konradsen Ceide gikk ned i feltet i sluttminuttene. Det fikk Rosenborgs Pål-André Helland til å steile.

– Hvis noen er uenig med så tar de feil. Han tråkker på akillesen og du kan jo prøve å springe videre når noen står på akillesen din. En ordentlig dommertabbe, konstaterer høyrevingen, og legger til at Rosenborg ikke var særlig gode heller.

– Jeg opplever at Odd er litt bedre enn oss frem til vi gjør trippelbyttet. Vi er klart best resten av kampen og bør score. I tillegg blir vi jo nok en gang snytt for straffespark, sier Helland videre.

– Vi klarer å snu det og de får et heldig mål i andre omgang. Jeg synes vi fortjener uavgjort og jeg må si at det så ut som om det var en soleklar straffe. Jeg skylder ikke på det, men …, sier RBK-trener Trond Henriksen til Eurosport som blir avbrutt og får se straffesituasjonen.

– Den er soleklar. Det var som jeg trodde. Det er litt trasig, legger han deretter til.

Odd avanserte dermed opp til tredjeplass, mens Rosenborg nå ligger på sjetteplass, fire poeng bak Odd.

– Vi sliter i første omgang. Vi kommer ikke opp i press, får ikke spilt spillet vårt og skaper lite. Andre omgang er mye bedre, men da er Odd også slitne. Vi kunne fått 2-2 i dag. De som kommer inn gjør en god jobb, sier Per Ciljan Skjelbred til Eurosport.

FRUSTRERT: Rosenborg og Kristoffer Zachariassen utnyttet ikke mulighetene mot formsterke Odd i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix

Stolpeskudd

Kampen startet med et brak og det var ikke spilt mer enn 55 sekunder da Carl Holses skudd fra 25 meter smalt i stolpen, men etter det var det nærmest kun Odd det skulle handle om på Skagerak Arena i første omgang.

Etter flere gode sjanser satte Kasper Lunding inn kampens første mål etter 28 minutter. Dansken plukket ballen ute på kanten, dro seg forbi et par Rosenborg-spillere og dunket ballen inn i det nærmeste hjørnet bak Julian Faye Lund i Rosenborg-målet.

Odd lot Rosenborg styre spillet i starten av andre omgangen, men var samtidig klar for å hugge til på kontringene. Ti minutter ut i omgangen kom den første store kontringsmuligheten. Odd rullet ut til Rashani, som skjøt via Erlend Dahl Reitan og mellom beina til Faye Lund.

– Det er kjipt å ikke få et mål siste halvtimen. Vi klarer å spille de lave. Det må vi utnytte bedre. Og det er ikke godt nok første timen. Det er en del å gå på synes jeg, sier Torgeir Børven, som gikk målløs av banen mot gamleklubben.

Trippelbytte

Trond Henriksen svarte med å gjøre tre bytter fem minutter senere. Ut gikk Pål-André Helland, Per Ciljan Skjelbred og Edvard Tagseth gikk, mens Dino Islamovic, Gjermund Åsen og Emil Konradsen Ceide kom inn.

Med det la Rosenborg om til en offensiv 4–2–3–1 og syv minutter senere fikk de uttelling for det. Holse skrudde inn reduseringen fra 20 meter og et inspirert bortelag begynte så smått å produsere flere farligheter.

Det andre målet kom imidlertid ikke og dermed vant Odd 2–1.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER

