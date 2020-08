SUKSESSLAG: Bodø/Glimt, her ved Ulrik Saltnes, Patrik Berg, Kjetil Knutsen og Jens Petter Hauge mot Vålerenga, skal nå ut i Europa. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bodø/Glimt-sjefen etter EL-trekning: – Jeg vet ikke en dritt om det laget

Kauno Zalgiris fra Litauen blir motstander for Bodø/Glimt i første kvalikrunde til Europa League. Kjetil Knutsen kjenner ikke til laget, men Bodø/Glimt-treneren mener gultrøyene må tørre å si at de skal vinne matchen.

Oppdatert nå nettopp

Mens fjorårets NM-vinner Viking har fått «walkover» til andre kvalifiseringsrunde til Europa League, skal serietoer Bodø/Glimt og serietreer Rosenborg møte henholdsvis Kauno Zalgiris fra Litauen på Aspmyra og islandske Breidablik på Lerkendal.

Kjetil Knutsen hadde vært i et møte da VG overrakte ham nyheten mandag ettermiddag.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det som betydde mest for meg, var det siste du sa. Belastningsmessig er hjemmebane det viktigste. Jeg vet ikke en dritt om det laget. Rett og slett. Men det blir utrolig spennende å se hvor vi står i en internasjonal kontekst, sier Knutsen.

KLAR FOR EUROPA: Bodø/Glimt og Jens Petter Hauge skal spille Europa League-kvalik. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

Skal være profesjonelle

På grunn av coronaviruset gjennomføres oppgjørene i Europa League-kvaliken med én match i hver av de fire rundene. Den første kampdatoen er torsdag 27. august. Gruppespillet begynner 22. oktober.

Bodø/Glimts suksesstrener gleder seg til å konkurrere mot utenlandske lag og maner til profesjonalitet fra gutta sine.

– Når vi møter lag fra Litauen, mener jeg at det eneste som betyr noe, er at vi går videre til neste runde. Det presset må vi legge på oss selv. Hvis vi skal mene at vi har noe på den arenaen å gjøre, må vi være profesjonelle på alle måter og ha så tro på oss selv at vi skal si at vi skal videre for å høste enda mer erfaring. Vi ønsker å utvikle laget og da trenger vi mer erfaring fra Europa enn første runde, forteller Knutsen.

Molde I CL-kvalik

Søndag ble det klart at regjerende seriemester Molde møter Arne Erlandsens finske KuPS-lag i første kvalifiseringsrunde til Champions League.

Mandag ble kampene for den andre runden trukket. Hvis Molde slår KuPS, skal mannskapet til Erling Moe i aksjon på bortebane mot vinneren av oppgjøret mellom slovenske Celje og irske Dundalk.

Matchen vil spilles 25. eller 26. august.

Alle kampene til de norske lagene vil bli sendt på VG+.

PS: Det europeiske fotballforbundet (UEFA) fordelte klubbene som kunne møtes i den første kvalifiseringsrunden i Europa League ut fra geografiske områder. To døgn før trekningen måtte lagene også gi beskjed om hvilke nasjoner som eventuelt ville få karantene ved innreise til landet deres.

UT I EUROPA: Ohi Omoijuanfo og hans Molde-kamerater skal spille CL-kvalik. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Publisert: 10.08.20 kl. 13:12 Oppdatert: 10.08.20 kl. 13:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser