NY ASSISTENTTRENER: Geir Hansen er Rosenborgs nye assistenttrener. Her fra tiden som assistenttrener i Aalesund tilbake i 2009. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB, scanpix

Sønnen til RBK-legende er ny assistenttrener for Rosenborg

Geir Hansen blir Rosenborgs nye assistenttrener ut sesongen. Det bekrefter klubben.

Oppdatert nå nettopp

Hansen blir en del av trenerteamet til Trond Henriksen, som assistenttrener for Rosenborg ut 2020-sesongen.

Hansen kommer fra jobben som aktivitetsutvikler i Sunnmøre fotballkrets. Han har vært assistenttrener for kvinnelandslaget og G18-landslagstrener, i tillegg til å ha vært både hovedtrener og assistent for Aalesund.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi har hatt behov for å få inn støtte i trenerteamet og er veldig fornøyd med å få inn Geir. Han kjenner klubben godt og klubben kjenner Geir. Han en dyktig fagmann som kan 4-3-3. Dette er en rollen som han har hatt både på landslag og i Aalesund tidligere. Geir har allerede hjulpet oss med videoanalyser den siste tiden og går nå inn i en formell rolle som assistent, sier sportslig leder Mikael Dorsin til Rosenborgs hjemmeside.

Den tidligere Aalesund-treneren er sønnen til Rosenborg-legende Bjørn Hansen som var Nils Arne Eggens assistenttrener i mange år, og som også var assistenten til Egil «Drillo» Olsen på landslaget.

– For meg er dette spennende. Jeg har 20 år bak meg i Ålesund by og har jobbet mange av årene i Aalesund, men det er trondhjemmer jeg er. Jeg er født og oppvokst som en rosenborger, så det er helt klart jeg ser frem til å jobbe for klubben, sier Hansen til RBK.no.

Rosenborg er nummer seks på tabellen med 15 poeng etter ti kamper. Det er 15 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt. RBK møter Viking torsdag.

INTRUERER: Bjørn Hansen gir Ole Gunnar Solskjær instruksjoner på treningsfeltet til landslaget på 90-tallet. Foto: Morten Holm

Publisert: 29.07.20 kl. 10:36 Oppdatert: 29.07.20 kl. 11:58

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser