BRENNHET: Alexander Sørloth har hatt en fantastisk sesong i Trabzonspor. I kveld kan han skyte klubben til deres niende cupgull - deres første siden 2010. Foto: Fredrik Hagen

«Perry» om Sørloth: – Ikke overraskende at han kobles til større klubber

Han skjøt klubben til 2. plass i Süper Lig og seg selv til toppen av toppscorerlisten. Nå kan Alexander Sørloth skyte Trabzonspor til cupgull - og gjøre seg enda mer attraktiv for større klubber.

Nå nettopp

Her er onsdagens oddstips!

– Nei, hva skal man si? Det er magisk det han har gjort. Han skal ha en stor del av æren for at Trabzonspor kjempet om ligagull. Han har hatt en fantastisk sesong, sier Per Joar Hansen, assistenttrener for det norske landslaget, til VG.

Onsdag er det Vikinglotto! 45 millioner norske kroner! Husk spillefristen kl. 18.00!

Trabzonspor ble ikke kongen av Tyrkia. De endte på 2. plass bak Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir, men Sørloth ble Tyrkias målkonge med 24 scoringer i Süper Lig.

Onsdag kveld kan han vinne sitt første trofé med klubben når «Trabzon» møter Alanyaspor i cupfinalen.

Hva som skjer videre er foreløpig uklart. Han er trolig tapt for Crystal Palace ettersom Trabzonspor har sikret seg en opsjon på kjøp. Trabzonspor er definitivt interessert, men det er interesse fra utenfor de tyrkiske landegrenser også.

Ifølge tyrkiske medier skal blant andre Real Madrid og Bayern München følge nordmannen. Også Napoli har blitt nevnt som en mulig Sørloth-beiler.

– Det er ikke overraskende at han kobles til større klubber. Han er fortsatt ung, og har vist en fantastisk mentalitet gjennom hele karrieren. Han tok en sjanse ved å dra til Trabzonspor, men i Tyrkia er det en toppklubb. Det han har gjort i år står det veldig stor respekt av, og det viser at han fortsatt vil leke med de store gutta.

– Å dra til en toppliga som i Tyskland eller i Italia vil naturligvis være et stort steg opp, sier Perry, som mener Sørloth er klar for større oppgaver.

– Han har jo fått en helt vanvittig boost rent selvtillitsmessig.

Men Perry advarer også om at det er mange hensyn å ta hvis han skulle ende opp med å bytte klubb.

– Det er enklere å være spiss i en klubb som Trabzonspor som dominerer kamper og skaper mange sjanser enn i for eksempel en klubb som Crystal Palace, sier Perry, vel vitende om at Crystal Palace bare scoret 31 mål i Premier League.

Sørloth scoret 32 mål i alle turneringer.

Fredag kan du vinne ca. 631 millioner kroner i Eurojackpot! Her kan du spille!

Som assistent for det norske landslaget gleder han seg imidlertid over å nå ha tre spisser som skaper frykt hos motstanderne: Joshua King (Bournemouth), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) og Sørloth i Trabzonspor.

– Det er veldig artig. De scorer mål og er viktige for sine lag. Erling har vært et eventyr, «Josh» har hatt en sesong med 16 mål i Premier League og Sørloth har hatt et tyrkisk eventyr. Å ha tre sånne er kjempebra for oss, sier Perry.

VGs tips: Trabzonspor-seier

Den tyrkiske cupfinalen spilles på nøytral bane på Atatürk Olimpiyat Stadi i Istanbul. Og her spilles kun denne kampen.

Trabzonspor endte på 2.plass i hjemlig Süper Lig - åtte poeng foran Alanyaspor på 5.plass. Lenge fulgte Alexander Sørloths klubb med Istanbul Basaksehir i tabelltoppen, men formen bremset opp litt helt på slutten.

I innbyrdes oppgjør endte kampen 2–2 i feriebyen Alanya 22.juni, og med Trabzonspor-triumf 1–0 i november. Laget fra nordlige Tyrkia har scoret i samtlige 20 seneste matcher. Alanyaspor har kommet på scoringslisten i 9 av 11 siste kamper i alle turneringer. Slik anså vi at 1,57 i odds for Begge lag scorer som et tenkelig spill, men den muligheten har Norsk Tipping nå fjernet.

Slik blir 2,20 i HUB-odds på Trabzonspor forslaget vårt. Spillestopp er kl. 20.25 og Vsport3 viser finalen.

Publisert: 29.07.20 kl. 12:50

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser