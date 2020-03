SUPERDUO: Cristiano Ronaldo og hans agent Jorge Mendes. Foto: FABIO FERRARI / La Presse

Cristiano Ronaldo donerer til sykehus i Portugal

Juventus’ Cristiano Ronaldo er den siste av flere profilerte idrettsutøvere som melder seg på i kampen mot coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Sammen med agenten, Jorge Mendes, vil den portugisiske superstjernen donere livreddende utstyr til Santa Maria universitetssykehus i Lisboa (CHULN) og Santo Antonio universitetssykehus i Porto. Det får VG bekreftet mandag.

– Ronaldo og Jorge Mendes vil donere to intensivavdelinger til CHULN for å bistå i kampen mot Covid-19. Disse to enhetene, som er fullt utstyrt, vil kunne motta opp til 20 pasienter samtidig og vil bære navnene til Cristiano og Jorge Mendes, skriver kommunikasjonsrådgiver Pedro Marques i en e-post.

Han er dermed en av flere i en lang rekke utøvere som har meldt seg på i kampen mot viruset. Zlatan Ibrahimovic har startet innsamlingsaksjon og flere Premier League-stjerner har donert store beløp til hjemlandene sine.

Husker du denne fra Ronaldo?

Ronaldo er i disse dager i selvvalgt isolasjon i Portugal ettersom han ønsket å reise hjem etter at moren hans fikk slag for en tid tilbake. Landet står den 24. mars oppført med 2362 bekreftet smittede og 30 dødsfall som følger av coronaviruset.

To av hans lagkamerater fra Juventus, Daniele Rugani og Paulo Dybala, har begge testet positivt for coronaviruset. Italia er det landet som er hardest rammet av coronaviruset.

Portugiseren er imidlertid ikke den eneste stjernespilleren som har bidratt med økonomiske midler for å få has på coronapandemien.

les også Agent raser mot uttalelse: – Vil ikke utnytte situasjonen

Initiativet #WeKickCorona har samlet inn millioner av euro fra en rekke kjente tyske fotballspillere, deriblant Mats Hummels, Leroy Sané, Leon Goretzka og Joshua Kimmich.

– Vi er ikke bare profesjonelle fotballspillere for Bayern München og det tyske landslaget, men også en del av samfunnet, som mer enn tidligere blir utfordret til å stå sammen og ta ansvar, uttalte de to sistnevnte i en pressemelding.

Ekteparet Robert og Anna Lewandowski fulgte oppfordringen og donerte selv én million euro til det gode formålet.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:27 Oppdatert: 24.03.20 kl. 18:37

Fra andre aviser