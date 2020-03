SUPERSPISS: Harry Kane har bøttet inn mål for Tottenham de siste årene. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Kane åpner for å forlate Spurs

Harry Kane (26) har vært i Tottenham siden han var en liten gutt – men målmaskinen varsler nå at han vurderer ulike muligheter for fremtiden.

«Han er en av våre egne» synger Tottenham-supporterne stolt om Harry Kane.

Den engelske landslagskapteinen vokste opp Nord-Øst i London og var selv tilhenger av Tottenham som barn. Etter å ha vært en del av klubbens akademi som ung, debuterte han som spiller i 2009.

11 år senere har Kane scoret 136 mål på 201 Premier League-kamper for de liljehvite. Bare legendene Jimmy Greaves og Bobby Smith har flere nettkjenninger totalt.

TILBAKE I TRENING: Kane har slitt med en strekk på baksiden av låret. Foto: Adam Davy, PA

Kan gå

Som Tottenhams største stjerne, er det trolig en ubehagelig beskjed Kane kommer med i en Instagram-samtale med tidligere Spurs-spiller Jamie Redknapp.

Spissen forteller at han elsker klubben, men at han ofte får spørsmål om han vil bli værende eller ikke.

– Hvis jeg ikke føler at vi har fremgang som lag eller at vi beveger oss i riktig retning, er ikke jeg typen som blir værende bare for å bli værende. Jeg er en ambisiøs spiller, sier Kane.

26-åringens kontrakt løper til sommeren 2024 så han blir i tilfelle trolig en dyr mann å kjøpe fri for en eventuell ny klubb.

Har slitt

Denne sesongen har ikke samsvart med forventningene til Kane. I november fikk argentinske Mauricio Pochettino sparken på grunn av en rekke svake resultater. Deretter tok José Mourinho over, men portugiseren har foreløpig ikke lykkes.

I en periode hvor Kane selv har vært ute med en strekkskade på baksiden av låret, har Tottenham bare vunnet tre av de 10 siste seriekampene. Det har ført dem til en 8. plass på tabellen – syv poeng bak Chelsea som innehar den siste av topp fire-plassene. Samtidig ble laget eliminert fra Champions League med sifrene 4–0 av tyske RB Leipzig i turneringens 8-delsfinale.

Tidligere Tottenham-spiss Darren Bent (36) pratet mandag morgen om Kanes uttalelser på Talksport. Han tror 26-åringen ender opp med å forlate klubben, kanskje om ett år. Bent utelukker ikke Manchester United som en mulig ny arbeidsgiver. Spesielt hvis Ole Gunnar Solskjær får hentet typer som Jadon Sancho (20) og Jack Grealish (24) til klubben.

– Han vil ikke være den første høyprofilerte spissen (som går fra Tottenham). Se på Robbie Keane som gikk til Liverpool, se på (Dimitar) Berbatov som gikk til Man. United, sier Bent, før han legger til:

– Til syvende og sist, tror jeg han kommer til å ende opp med å gå.

INGEN UMIDDELBAR SUKSESS: Harry Winks og Harry Kane har ikke opplevd et oppsving under trener José Mourinho. Foto: EPA

