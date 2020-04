Kommentar

PR-fadese for Premier League

Av Leif Welhaven

FULL STOPP: Coronaviruset skaper trøbbel for Premier League på mange plan. Foto: James Warwick / EMPICS Entertainment

TV-selskaper med rettigheter til Premier League frykter sanksjoner hvis de stiller relevante coronaspørsmål til managere og spillere. Nå er den mektige ligaen i ferd med å påføres et realt PR-problem.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I en normal verden har Premier League oppsiktsvekkende sterk kontroll over hvordan deres eget milliardprodukt blir fremstilt offentlig, og for den jevne fotballfan oppfattes det neppe som noe stort problem at prinsipper om en reelt fri presse ikke fremstår så høyt prioritert.

Så lenge kampen var morsom, kommer PL greit unna med at før- og etterkampintervjuer er gjennomført tannløse og forutsigbare. Kulturen med posisjonen til «The Press Officers», en gjeng med sedvanlig stålkontroll, har lykkes med å prente inn at det er uglesett å trå utenfor et spor kildene har fått definere.

Her er det sport, sport og atter sport som gjelder.

Men som på så mange andre områder, er coronakrisen nå i ferd med å snu rundt på hvordan ting er vant til å være. Og det er oppsiktsvekkende å bivåne hvordan PR-apparatet sliter med å takle en tid der en tegneserieverden må forholde seg til virkeligheten.

Allerede har permitteringssakene påført flere av klubbene, som Tottenham og Liverpool, en ikke ubetydelig omdømmeskade. Det er simpelthen uforståelig at det var mulig å sette seg i en situasjon der kostnader for ikke-spillende ansatte skulle skyves fra rike klubber og over på det offentlige, som har alt mulig annet å bruke penger på akkurat nå enn å være avlastere for rikinger.

Dette fikk den uunngåelige konsekvens at de permitterende klubber måtte ty til en ydmykende økonomisk snuoperasjon. Og selv om slett ikke alle tok slike valg, har den betente saken bidratt til å sette industrien i et berettiget kritisk lys, der også spørsmål om lønnskutt i en tid det ikke spilles fotball er og blir krevende.

Men PR-problemene stopper visst ikke der for Premier League. Om man skal tro rapportene i britisk presse, ser nemlig ligaen ut til å ha tatt kontrollbehovet fra en normalsituasjon med seg over til omstendigheter som er alt annet enn normal.

Og påstander om forbud mot å spørre om temaer midt i en pandemi kan brått bli vanskeligere å håndtere enn hverdagens hender på rattet.



Nå må det tas et visst forbehold hva gjelder britisk presse, og det ser ikke ut til at Premier League har kommentert saken. Men det som rulles opp i Daily Mail og følges opp av andre har utgangspunkt i en konkret epost som skal sirkulere internt hos en rettighetshaver. Her refereres det til hvordan det skal foreligge en fy-liste over hva selskapene med akutt behov for innhold må styre unna å spørre spillere og managere om akkurat nå, med mindre de vil havne i unåde hos Premier League: Kom ikke her og spør om konsekvenser av coronasituasjonen eller hvordan dette faktisk kan forløpe, tilgangen skal nemlig være «morsom og avslappet».

Eventuelle kamper bak lukkede dører, permitteringsspørsmål og mulige konsekvenser for Liverpools titteljakt er angivelig temaer som ligaen definerer som utenfor.

Dette er jo åpenbart helt relevante spørsmål å stille, som må være en del av pressens samfunnsoppdrag, også i dekningen av engelsk fotball. Men riset bak speilet skal være å miste tilgang.

Ironien er at det for Premier League trolig er mer skadelig med presseoppslag med påstander om munnkurv, som de opplever nå, enn hva som hadde skjedd om aktørene hadde gitt relevante svar på relevante spørsmål i en tid som er krevende for oss alle.

Etter all sannsynlighet for engelsk toppfotball fort glorien og stasen tilbake når det vakre spillet forhåpentligvis ruller igjen, men i mellomtiden er det ikke bare økonomisk dette produktet opplever å bli skadeskutt.

Og fortsatt er det ingen som vet hva som skjer med tv-avtalenes gigantverdi dersom planen om oppstart innen rimelig tid skulle vise seg å være en illusjon...

Publisert: 15.04.20 kl. 09:37

