HELSEMINISTERE: Bent Høie på besøk hos Matt Hancock i 2018. Foto: Nina Eirin Rangøy

Minister ber Premier League-spillerne ta lønnskutt: – En PR-katastrofe

Etter at spillere i klubber som Barcelona, Atlético Madrid og Juventus har gitt sine bidrag, mener den britiske helseministeren at også Premier League-spillerne bør «ta et lønnskutt» i krisen.

Nå nettopp

Ifølge BBC er det ingen av klubbene i Premier League som til nå har sett på spillerlønningene.

– Gitt det som mange andre mennesker ofrer, så er det første Premier League-spillere kan gjøre å gi sitt bidrag, ta et lønnskutt og ta sin del, sa helseminister Matt Hancock på en pressekonferanse torsdag.

Hans klare oppfordring – av mange tolket som kritikk – til fotballspillerne har vakt stor oppsikt på «balløya». Hancock er også tidligere sportsminister.

BBCs sportsredaktør Dan Roan skriver at saken har blitt «en PR-katastrofe» for spillernes forening PFA – fordi de har reagert så sent og ikke tatt noe initiativ.

I tillegg til helseministeren, har også lederen i kultur- og sportskomiteen i parlamentet, den konservative Julian Knight, gjort klart at spillerne må gå ned i lønn. Knight uttalte ifølge Guardian at det var «uanstendig» når spillerne får full lønn, mens andre ansatte i fotballklubbene må tåle et kutt.

I et brev til Premier League-sjefen Richard Masters skriver Knight at klubbene må straffes økonomisk om de ikke gjør noe med spillerlønningene.

BØR BIDRA? Premier League-spillerne, her representert ved ligaleder Liverpool, håver inn enorme årslønner. Nå mener flere at spillerne bør ta solide lønnskutt i en spesiell tid. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Spillernes organisasjon, PFA, kom torsdag kveld på banen med en pressemelding. Her heter det at de «erkjenner at ikke-spillerne er en viktig del av klubbene, og at de ikke vil se at de behandles urettferdig».

– Vi aksepterer fullt ut at spillerne må vise fleksibilitet og dele byrden av corona-utbruddet for å sikre klubbenes og fotballens fremtid, uttaler PFA – men sier samtidig:

– Vi er klar over at det blant folk flest er en oppfatning at spillerne skal betale ikke-spillernes lønn. Vår mening er at hvis klubbene har råd til å betale sine spillere og ansatte, bør de gjøre det, heter det.

Spillerforeningen uttaler også at det bare vil gavne aksjonærene om spillerne skal betale de andre ansattes lønn, om klubben har råd til det selv.

Enkelte managere har frivillig gått ned i lønn. Det gjelder både Bournemouths Eddie Howe og Brightons Graham Potter.

Spillere, trenere og ledelsen i Norwich har gitt drøyt 2,5 millioner kroner for å hjelpe folk i lokalområdet som er påvirket av krisen.

På nivå to har spillerne til Leeds United, som topper ligaen, frivillig tatt et kutt, og det samme gjelder de spillerne i Birmingham som tjener mer enn 77.000 kroner i uken.

I Spania har spillerne både i Barcelona og Atlético Madrid gått med på å gå ned 70 prosent i lønn, mens Juventus-spillerne – og manager Maurizio Sarri – har blitt enige med klubben om å fryse lønningene sine i fire måneder.

Publisert: 03.04.20 kl. 12:37

