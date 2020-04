«KATTEN»: Peter Bonetti i aksjon i april 1970. Foto: PA / PA Wire

Keeperlegenden Peter Bonetti er død

«Katten» er død. Engelsk fotball sørger over tapet av Chelsea-legenden Peter Bonetti, som ble 78 år gammel.

– Det er så synd å høre at Peter Bonetti er død. Han var en fantastisk keeper for Chelsea FC i så mange år. Jeg ble kjent med ham da han var Englands målvaktstrener, og han var en herlig fyr. Hvil i fred, «The Cat», skriver Gary Lineker på Twitter.

Dødsfallet ble søndag bekreftet av London-klubben på sin hjemmeside. Der heter det at Bonetti er død etter langvarig sykdom.

Peter Bonetti spilte hele 729 kamper for Chelsea fra 1960 til 1979 - med unntak av én sesong i amerikanske St. Louis Starts i 1975. Bare Ron Harris har flere kamper i Chelsea-historien. Han fikk 795 matcher.

På landslaget derimot fikk Peter Bonetti bare syv kamper for England, som på den tiden hadde Ron Springett, Gordon Banks og senere Peter Shilton.

I GRØNT: Peter Bonetti fotografert som Chelsea-keeper i 1973. Foto: PA / PA Wire

Brasils Pelé uttalte en gang at de tre beste keeperne han har møtt, er Gordon Banks, Lev Jasjin og Peter Bonetti.

Neville Southall er en av mange målvakter som søndag deler sin sorg over Bonettis død:

– Hvil i fred min venn og en gang keepertrener, skriver Southall.

– En sann gentleman og en fantastisk keeper, skriver Mark Lawrenson, som ble kjent med Bonetti i Newcastle.

Peter Bonetti var en del av gull-troppen ved VM i 1966, men kom aldri på banen. Opprinnelig fikk han heller ikke noen gullmedalje, men det gjorde FIFA noe med i 2009 da resten av troppen fikk sine gull under en høytidelighet i Downing Street.

I 1970-VM spilte han kvartfinalen, der England tapte for Vest-Tyskland. Han erstattet i den kampen en matforgiftet Gordon Banks. England ledet 2–0, og Bonetti fikk sin del av skylden for at Sir Alf Ramseys menn kollapset - og tyskerne vant 3–2.

I Chelsea holdt Bonetti rekorden for flest kamper uten baklengsmål helt til Petr Cech slo ham i januar 2014.

Han spilte også en viktig rolle da Chelsea i 1970 tok sitt første FA-cup-trofé ved å vinne over Leeds - etter omkamp på Old Trafford. Bonetti pådro seg en kneskade tidlig i omkampen - etter en duell med Mick Jones - men han trosset smertene og var en av Chelseas helter i en kamp der Dave Webb avgjorde.

Bonetti ble senere keepertrener både i Chelsea og på landslaget, og han jobbet under Kevin Keegan både i Manchester City, Newcastle United og Fulham.

