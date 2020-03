KAN GÅ PÅ SHOPPING: Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin har signalisert seg fornøyd med overgangsvinduet, men får en ekstramulighet til å styrke stallen i mai. Her fra trening i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Overgangsvinduet avklart: Åpner på nytt før seriestart

Eliteserieklubbene får en ny mulighet til å hente spillere før seriestart.

Det bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) til VG.

Det pågående overgangsvinduet stenger som planlagt natt til onsdag 1. april. Deretter vil overgangsvinduet åpne igjen to uker før seriestart, selv om det fortsatt er usikkert når den vil være.

Akkurat nå planlegges det for helgen 23.-24. mai.

Isåfall vil det si at det blir mulighet for å hente spillere fra og med 9. mai. Det er klart etter en høringsrunde som Norsk Toppfotball har hatt med sine 32 medlemsklubber i Eliteserien og Obosligaen, og deretter har Norges Fotballforbund konkludert med endringen.

– Vi kommer tilbake med eksakte datoer når det er klart, sier Fisketjønn.

For de norske klubbene er ulempen med denne løsningen at disse to ukene opprinnelig skulle vært i sommerens overgangsvindu.

Det vil si at sommervinduet blir kortere og halveres fra fire uker, siden Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) tillater 16 uker totalt per år for såkalt «registreringsperiode», altså der klubber kan handle og signere spillere.

Men hvert nasjonale forbund har anledning til å plassere disse ukene som de ønsker. Normalen internasjonalt har vært fire uker på vinteren (januar) og 12 uker på sommeren.

I Norge har det som oftest vært motsatt – på grunn av at sesongen går fra vår til høst.

