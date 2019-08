USIKKER FREMTID: Neymar på PSG-trening tidligere i august. Foto: IAN LANGSDON / EPA

PSG-sjef bekrefter Barcelona-bud på Neymar

Barcelona har kommet med konkrete, men ikke gode nok bud på Neymar (27). Nå kan brassen risikere å måtte bli i PSG.

PSGs sportsdirektør, Leonardo, bekrefter til Reuters at de 27. august mottok et bud fra Neymars gamle klubb, Barcelona, men at det ble avslått.

– Neymar har gjort det klart at han vil dra, men ingen har lagt nok penger på bordet til å kjøpe ham, og hvis det ikke kommer et bra nok bud, så blir han her, sier Leonardo til Reuters.

27-åringen har hele sommeren prøvd å presse frem en overgang vekk fra Paris, han har ikke spilt for de franske mesterne denne sesongen. Han har også vært linket til Real Madrid, men det har foreløpig ikke kommet noen rapporter på konkrete bud fra hovedstadsklubben.

2. september stenger overgangsvinduet.

– Han er en ekstraordinær spiller, men forholdet hans til klubben akkurat nå er ikke det beste, forklarer Leonardo.

Her blir stjernespilleren gjort narr av på trening:

Det er to år siden PSG gjorde brasilianeren til verdens dyreste fotballspiller ved å betale 222 millioner euro til Barcelona.

Ernesto Valverde var den gang nyansatt Barcelona-trener da stjernespilleren plutselig ønsket en overgang vekk. Nå vil han tilbake, men treneren er lei overgangssagaen.

– Jeg gleder meg virkelig 2. september. Da kan vi endelig hvile, og vite hvilke spillere vi har denne sesongen. Dette har dratt ut for lenge, sa Valverde på pressekonferansen i forkant av Barcelonas kamp mot Osasuna denne helgen, ifølge Reuters.

