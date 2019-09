FEIRING: Sveriges Victor Lindelöf (mitten) gratuleres av Alexander Isak, Robin Quaison, Andreas Granqvist og Albin Ekdal etter 3–0-målet i Torshavn. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ødegaard-kompis førte an da Sverige sendte skremmeskudd mot Norge

(Færøyene-Sverige 0–4 og Romania-Spania 1–2) Sverige viste muskler før søndagens EM-kvalifisering mot Norge. Samtidig sparte de også krefter før nabofeiden i Stockholm.

Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak (19), førte an da Sverige ledet 4–0 ved pause i Torshavn. Han spilte sin første landskamp fra start og kvitterte med å score to før det hadde gått et kvarter. Alexander Isak har dermed fire mål på syv landskamper.

Til alt hell for Norge klarte ikke Romania poeng mot Spania i den tredje kampen i gruppen torsdag kveld. Scoringer av Sergio Ramos (straffe) og Paco Alcácer var nok til seier - selv om Diego Llorente fikk marsjordre ti minutter før full tid.

I Torshavn headet Isak først inn 1–0 på et bra innlegg fra eks-RBK-er Mikael Lustig. Så gjorde Isak 2–0 da Sebastian Larsson snappet opp en færøysk pasning og tredde gjennom Real Sociedad-spilleren, som ikke gjorde noen feil alene med keeper.

3–0 kom ved Victor Lindelöf. Pierre Bengtsson la inn, Robin Quaison dempet ballen - og United-spilleren dundret ballen i mål med vristen.

Quaison gjorde 4–0 selv. Nok en gang var Sebastian Larsson pasningslegger. Men det var fryktelig enkelt. Mot en sterkere motstander ville nok svenskene ha blitt stoppet før de scoret.

Sverige hadde store sjanser til å øke i 2. omgang, men Førøyene hang brukbart med og klarte å holde nullen de siste 45 minuttene - noe som selvfølgelig også skyldtes at Sverige prøvde å spare mest mulig krefter før kampen mot Norge.

Romanias muligheter til å skape trøbbel for Norge og Sverige er mindre etter tapet mot Spania. Sergio Ramos satte inn straffesparket til 1–0 etter en halvtimes spill. Det var Dani Ceballos som ble stemplet inne i feltet, og dommeren pekte på straffemerket

Så ble det 2–0 helt i starten på 2. omgang. Paco Alcácer scoret sin tiende mål på 16 kamper for Spania. Dani Ceballos og Jordi Alba sto for forarbeidet.

Romania reduserte til 2–1 etter en times spill. Det spanske forsvarsspillet var alt annet enn imponerende da Florin Andone headet ballen forbi Kepa Arrizabalaga.

Vertene satset på utligning, og Spanias Diego Llorente fikk rødt kort etter snaut 80 minutter. Men forseelsen skjedde såvidt utenfor 16-meteren, og Ianis Hagi skjøt frisparket rett i en medspiller.

Romania hadde to megamuligheter til å utligne på overtid. Spania-målvakt Kepa hadde noen superredninger.

