Bokseren Hadi Srour bekrefter positiv dopingprøve

Hadi Srour (23) bekrefter til VG at han har avgitt positiv dopingprøve.

Forbundet opplyste først onsdag morgen at en av deres mest profilerte utøvere har avgitt en positiv dopingprøve.

Hadi Srour fra Tønsberg bekrefter selv til VG at det er han. Han har testet positivt på en A-prøve. B-prøven til utøveren vil være klar over helgen, ifølge Odd Haktor Slåke, president i Norges Bokseforbund.

– Hvilket stoff er det?

– Det tar vi klokken 14.00, svarer Srour.

VG erfarer at det skal være snakk om bloddoping-stoffet EPO. EPO er et stoff som regulerer produksjonen av røde blodlegemer i beinmargen. EPO-preparater øker oksygentransportkapasiteten til blodet. VG erfarer at Srour ble testet utenfor konkurranse i sommer.

Klokken 14.00 skal det holdes en pressekonferanse om saken på Ullevaal stadion i Oslo.

– Du mener at dette er feil?

– Ja, det mener jeg, svarer Srour.

Srour proffdebuterte i februar 2018 i Arendal, og har totalt fire kamper. Alle har endt med seier, og de to første på teknisk knockout. Han gikk så sent som17. august kamp på et stevne i Ludwigshafen, der han vant på poeng mot russiske Jevgenij Vazem.

Srour signerte en treårig millionavtale med det tyske promotorselskapet Team Sauerland i april. Han uttalte da at håpet hans var å sikre plass i OL neste år. Han har de siste årene blitt regnet som den beste amatørbokseren i Norge, og gjorde et uvanlig valg da han ønsket å fortsette som amatør samtidig som han fikk proffkontrakt.

Srour la selv ut på Instagram-historien sin at han «håper så mange som mulig kan følge med» på pressekonferansen. Dette innlegget er senere slettet.

SLETTET: Hadi Srour la dette ut på Instagram onsdag morgen - før det ble slettet. Foto: Skjermdump, Instagram

Slåke forteller at forbundet ser på dopingsaken som trist.

– Det er veldig alvorlig når utøvere har positive prøver. Det skal ikke forekomme. Det er alvorlig for omdømme og uten tvil skadelig på sikt, sa Slåke til VG før utøverens navn ble kjent.

