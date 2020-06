SKADET: Kristoffer Haraldseid kan måtte se hele 2020-sesongen fra tribuneplass etter å ha blitt skadet på trening. Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

Frykter langtidsskade på Molde-back: – Kunne være et salgsobjekt

Kristoffer Haraldseid fikk seg en trøkk på trening torsdag. Nå spekuleres det i at hele sesongen kan ryke.

Oppdatert nå nettopp

Det var under torsdagens trening Kristoffer Haraldseid måtte avbryte etter en smell. Molde-trener Erling Moe sier følgende om skaden:

– Jeg kan ikke si noe annet enn at han fikk seg en trøkk på trening i dag. Jeg kan ikke svare noe mer enn det. Så får vi se når vi får svar på det vi trenger å få svar på, sier Molde-treneren til VG og legger til:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er ingen hemmelighet at han fikk seg en trøkk i dag, men jeg vet ikke noe mer enn det.

Frykter korsbåndsskade

Ifølge Romsdals Budstikke skal flere i Molde-leiren frykte at backen, som nylig ble kåret til Eliteseriens beste høyreback i en VG-kåring, har skadet korsbåndet.

26-åringen spilte 28 av 30 kamper på høyrebacken til Molde i Eliteserien i fjor. På de kampene fikk han med seg én scoring og tre målgivende pasninger.

Kristoffer Haraldseid har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

– Kunne vært neste salgsobjekt i Molde

En som virkelig hadde troa på Haraldseid før 2020-sesongen er Eurosports ekspert Joacim Jonsson. Han hadde på følelsen av at Haraldseid kunne vært neste mann som ble solgt til utlandet fra Rosenes by.

– Man hentet kanskje Marcus Holmgren Pedersen til klubben, med tanken om at Haraldseid kunne være et salgsobjekt. Dette er først og fremst veldig kjedelig for Haraldseid om han nå blir langtidsskadet, forteller Jonsson.

Han er likevel klar på at erstatteren i Holmgren Pedersen nødvendigvis ikke blir en enorm forskjell for Molde.

– Han er god nok. Det trenger man ikke å tenke på en gang. Jeg er ikke bekymret sånn sett, men nå har de mistet både Haraldseid og (Vegard) Forren som var to menn i startelleveren.

Molde har tidligere uttalt at de ikke skulle hente inn erstatter da Vegard Forren og Molde skilte lag. Det mener Jonsson at Molde nå må gjøre.

– Jeg vet ikke om de bør hente en stopper eller en back. Kanskje en som kan bekle begge rollene. Bredden bakover er tynn nå, og de har i tillegg sett litt shaky ut bakover i vinter. De har ikke sett ut som et gull-lag, sier Jonsson klart.

Publisert: 11.06.20 kl. 21:58 Oppdatert: 11.06.20 kl. 22:27

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser