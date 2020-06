forrige







Molde-stjernens mareritt: – Vi var kjemperedde for ham

MOLDE (VG) – «Skal gi Rosenborg kalddusj»! Der har du tittelen din, sier Ohi Omoijuanfo (26) før han stuper ut i Moldefjorden.

Siste trening før derbyet mot Rosenborg er unnagjort, det samme er intervjuet med VG. Oslo-gutten sprudler idet han hopper til sjøs, og det er kanskje ikke så rart. Lørdag spiller han etter alt å dømme sin første fotballkamp etter et langt og dramatisk avbrekk der han fryktet for hele karrieren.

Tonen er mer alvorlig da Omoijuanfo tar oss tilbake til den dramatiske måneden han tilbrakte lenket til sykehussengen ved årsskiftet.

En bakteriell infeksjon etter en operasjon i kneet etter sesongslutt i fjor førte, slik Eurosport også har omtalt, til at han lå på A-hus i Oslo i totalt 32 dager – både på julaften, nyttårsaften og bursdagen sin (10. januar).

– Jeg har vært redd for at det skulle gå skikkelig galt. I hvert fall da jeg lå på sykehuset og de ikke fant ut hva som var problemet. De sa at «det blir krise snart» hvis de ikke finner ut av problemet. De var redd for at bakterien skulle begynne å spise av forskjellige ting i kneet. Da kunne det vært karrieretruende, sier Ohi til VG.

– Så det var en periode der jeg var redd for at det skulle gå skeis. Men så fant de endelig ut av det, sier spissen, som i utgangspunktet var spådd et fravær på 12–14 uker, men har endt opp med å være ute av spill i et halvt år.

Molde-trener Erling Moe innrømmer også at de på et tidspunkt fryktet det verste.

– Det var en periode der vi var kjemperedde for ham, da ingen fant ut av hva det var, og det kom tilbake igjen, og de ikke klarte å finne ut hvor det kom fra. Det har vært en tøff periode for Ohi. Han tok av seg mange kilo og sånne ting, men hvis du ser på ham nå, ser du at han har gjort jobben. Han har lagt på seg muskler så det synger etter. Han kan gå på stranden han, altså! Jeg er veldig glad for at han har kommet så sterkt tilbake, sier han.

Lørdag er Leke James utestengt etter utvisningen mot Aalesund, men Moe varsler at Ohi kan spille en nøkkelrolle mot trønderne.

– Ohi har fått trent godt i en periode, så han er med i troppen. Han passer i et sånt kampbilde både fra start og fra benken, sier MFK-sjefen, som også har Ola Brynhildsen og Erling Knudtzon som alternative løsninger på topp.

Den tidligere Stabæk-spilleren sier han er «100 prosent klar» og omtaler RBK-kampen som den «perfekte» å kunne gjøre comeback i. Han kommer tilbake som en forandret mann.

– Jeg har lært veldig mye om meg selv. En sånn skade setter ting i perspektiv. Jeg har hatt bra folk rundt meg som har holdt meg positiv selv når det har sett bekmørkt ut. Sønnen og kona mi har vært viktigst. Det har vært veldig tøft, men å komme hjem til dem har gjort underverker. I tillegg vil jeg takke hele støtteapparatet i Molde. De har fått meg til å føle at jeg ikke har blitt glemt, sier Ohi.

Mens de fleste har revet seg i håret i frustrasjon over de stadige utsettelsene av eliteseriestarten på grunn av coronaviruset, har pandemien vært en hjelpende hånd for Moldes nummer 99.

– Jeg har vært veldig heldig med at ligaen har blitt utsatt. Det har gitt meg god tid til å bli skikkelig frisk. Hadde ligaen vært i gang, hadde jeg sikkert stresset mer. Jeg har gått litt under radaren, det har vært deilig å kunne bli frisk uten alt trykket fra mediene.

– Du har ikke gitt opp drømmen om utlandet?

– Ikke i det hele tatt. Jeg vet at folk følger meg.

Publisert: 20.06.20 kl. 17:12

