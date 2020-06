VIL SAMLET FOLKET: Fotballfesten og Furusetgruppen ønsker å samle opp mot 800 personer til deres utservering. Dette er et arkivfoto fra 2016, da det var EM-fest på Kontraskjæret. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

FHI-direktør om fotballfest: – Et forsøk på å omgå regelverket

Fotball-partyfikser Geir Oterhals ønsker å samle opp mot 800 personer rundt tre storskjermer for Premier League-fotball. Det får FHI-direktør Frode Forland til å reagere.

– Det er et krav om man skal arrangere noe, kan man ikke ha over to hundre mennesker til stede og man skal ha oversikt. Og det skal jo ikke være noen større arrangement enn 200, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinsituttet.

Onsdag annonserte Geir Oterhals og hans firma Fotballfesten at de ønsket å sette opp tre storskjermer ved Akershus Festning i Oslo, for å vise Premier League-fotball ved en uteservering drevet av Furusetgruppen. Men selv om de tilrettelegger for at folk skal komme å se på kamp, insisterer Oterhals på at det ikke er et arrangement – og dermed at ikke er behov for å begrense antallet til 200.

Det skurrer i Forlands ører.

– Det må jo være noen som er ansvarlige for å sette opp storskjermer og stoler. Men det er jo på mange måter et arrangement om de samler 800 personer. Jeg tenker at det er et forsøk på å omgå regelverket, det høres sånn ut. Skal du samle så mange for en felles aktivitet, er det vanskelig å ikke tolke det som et arrangement, sier Forland, og understreker at han «synser» om problemstillingen.

Sabeltann

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) trekker parallellen til Kaptein Sabeltann-forestillingene i Dyreparken. Der konkluderte assisterende helsedirektør Espen Nakstad med at det å dele opp publikum i grupper på 200 personer ikke var tilstrekkelig for å forebygge smittespredning.

– Jeg ser ikke helt forskjellen fra Kaptein Sabeltann og dette arrangementet. Det høres ut som dette er et arrangement, og da gjelder grensen for 200 mennesker, sier Mæland.

Helseminister Bent Høie (H) sier han ikke kjenner beskrivelsene i detalj, men:

– Det høres ut som det du beskriver er et arrangement, og da må de forholde seg til reglene, sier han.

Avviser alt

Geir Oterhals i Fotballfesten har ingen problemer med å være uenig i påstandene fra de tre myndighetspersonene.

– Vi er sterkt uenige i det. Fotballfesten er ikke involvert på annen måte enn som tilrettelegger for Furusetgruppen, som håndterer serveringen. Vi har hatt god dialog med myndighetene, og forholder oss til smittevernsreglene, sier Geir Oterhals i Fotballfesten.

Han avviser all kritikk fra de tre ovennevnte, og mener at det slett ikke er et arrangement det er snakk om.

– Det er en uteservering på området vi leier av Forsvarsbygg. Politikerne skal være forsiktige med å definere innholdet i en uteservering. Da begynner vi å nærme oss stater vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

– Forland går langt i å antyde at dette er omgåelse av regelverket?

– Da vil jeg bare ønske velkommen ned på uteserveringa, så kan han få se selv hvordan vi håndterer det, sier Oterhals.

Publisert: 18.06.20 kl. 10:59 Oppdatert: 18.06.20 kl. 11:11

