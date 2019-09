AaFK-Bohinen: - Dommeren sa han hadde gjort en feil

ÅLESUND (VG) (Aalesund-Viking 1–1 e.e.o, 3–5 på straffer) Dommer Kai Erik Steen skal ha innrømmet etter kampen at han overså et straffespark til Aalesund - på overtid i 2. omgang. Viking benyttet sjansen - og vant i straffespark-konkurransen.

– Dommeren sa det til meg, at han hadde gjort en feil. Veldig surt for spillerne våre, sier Aalesund-trener Lars Bohinen til VG, i en litt opphetet presse-sone etter kampen i Ålesund - som ble dramatisk både underveis i kampen og i straffene, som ble avgjørende for hvilket lag som skal møte Ranheim hjemme i semifinalen.

Og akkurat da det gikk mot ekstraomganger, kom kampens mest kontroversielle situasjon: Sekunder før det fjerde ekstra-minuttet var spilt, ble Aron Thrandarson spilt fri - og falt innenfor 16-meteren. Dommer Kai Erik Steen reagerte ikke, det ble bråk på stadion. Reprisen viser at Thrandarson skulle hatt straffe. Viljar Vetvatne tok beinet til AaFK-spilleren, men dommer Steen reagerte altså ikke.

Aron Thrandarson var oppgitt etter kampen:

– Det må være en spøk. Han tar beina mine. Dommeren sender oss ut av cupen, sier AaFK-spilleren, svært oppgitt.

FELLES: AaFK-spiller Aron Thrandarson felles inne i 16-meteren av Viking-spiller Viljar Vevatne på overtid av ordinær tid. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Dramatisk kamp

Viljar Vevatne sier til VG at han mener Aalesund-spilleren overspiller, men han skjønner samtidig at det kunne vært blåst i den situasjonen.

– Straffe er ikke mål, men muligheten er stor. Og scorer vi, er kampen over, sier Lars Bohinen - en skuffet mann i presse-sonen.

Zlatko Tripic var banens bestemann i Ålesund torsdag kveld. På mange måter var det bare rett og riktig at det var han som satte inn den avgjørende straffen i en dramatisk kamp på Color Line stadion.

– Jeg hadde en god følelse, og da jeg gikk fram visste jeg at jeg kunne bli den store helten, sier Tripic til VG.

For det måtte straffer til, etter 1–1 etter både ordinær og 30 minutter ekstra spilletid. Og her ble keeper Iven Austbø og nevnte Tripic heltene, mens Ståle Sæthre var spilleren som bommet for hjemmelaget.

Tommy Høiland scoret sikkert til 1–0, Niklas Castro gjorde 1–1, selv om Austbø var borti ballen. Even Østensen 2–1, såvidt. Oddbjørn Lie 2–2, under keeper, så 3–2 ved Adrian Pereira, sikkert, før Ståle Sæthre bommet, keeper Austbø reddet. Deretter scoret Samuel Fridjonsson til 4–2, Wilmer Asofeifa reduserte til 4–3, men banens bestemann, Zlatko Tripic avgjorde med å sende Viking til semifinalen med 5–3 i straffespark-konkurransen.

– Øvde på straffer

– Akkurat nå føler jeg meg «under graven». Så dårlig er humøret, sier Ståle Sæthre til VG.

– Vi øvde på straffer i dagene før kampen, og rekkefølgen vår var klar. Vi var forberedte, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til VG. Berntsen mener Iven Austbø, som trener mye på straffer «burde tatt alle fem». Det er litt vrient, siden AaFK kun fikk fire straffer ...

– Jeg burde reddet tre, sier Austbø selv til VG - veldig trygg på at han kom godt ut av denne situasjonen.

– Han burde reddet, i hvert fall, to, sier Vikings keepertrener Kurt Hegre. Det holdt med én redning: Vikings fem straffeskyttere var sikre.

Sindre Fet dro på et raid tidlig i kampen, og fikk gå og gå, helt til Fredrik Torsteinbø fant ut at nok var nok. Men da var det ulovlig sent. Fet gikk i bakken, innenfor 16-meteren, og Aalesund fikk straffespark etter 10 minutter. Toppscorer Niklas Castro var sikker fra straffemerket, keeper Austbø gikk feil vei, og AaFK ledet 1–0 tidlig.

Torsteinbø fikk anledning til å «hevne» det han gjorde en halvtime senere. Flott satt opp av Zlatko Tripic og Tommy Høiland, var han sikker da sjansen kom, etter 40 minutter. Pent i hjørnet bak keeper Andreas Lie, og dermed 1–1 - som holdt seg til pause, i en omgang der Viking var best - spesielt var Tripic en konstant trussel.

les også Delaveris-dobbel da Odd tok seg til semifinale - får «endelig» hjemmekamp i cupen

Stor sjanse

Aalesund la om fra 3–4–3 til den mer kjente 3–5–2 etter pause, og kampen ble jevnere. Men Viking skapte fortsatt mest, og en oppfinnsom frispark-variant ga laget en kjempesjanse: Høiland lobbet keeper Lie, men Jonas Grønner sto på streken og fikk avverget etter 52 minutter. Tripic hadde en stor sjanse etter 66 minutter, men Lie reddet forsøket til den raske kantspilleren til Viking.

Kristian Thorstvedt fikk sjansen til å avgjøre etter 88 minutter, men sleivet ballen utenfor. Det var kanskje sjansen Viking fikk? Nei. Bare minuttet senere var det Torsteinbø sin tur, alene med keeper Lie, som reddet.

Så kom den mye omtalte straffe-situasjonen, sekunder før det fjerde ekstra-minuttet var spilt, men dommer Steen reagerte altså ikke.

Dermed ble det ekstraomganger, etter 90 minutter der Viking skapte sju sjanser og hadde seks cornere mot Aalesunds to målsjanser og faktisk ingen cornere. Det forteller mye om hvordan kampen var.

I den første ekstraomgangen skjedde det lite.

I den andre fikk Aalesund to kjempesjanser til å avgjøre. På den første var Daniel Gretarsson for dårlig, han bommet regelrett. På den andre muligheten, skuddet fra innbytter-spiss Pape Gueya, gjorde keeper Iven Austbø en meget god redning.

Men ingen klarte å avgjøre, dermed straffer, der Viking var best - og totalt vant en fortjent seier.

PS! Viking - Ranheim og Odd - Haugesund møtes i semifinalene.

HELTEN: Zlatko Tripic feirer avansement til semifinalen i Ålesund torsdag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Publisert: 26.09.19 kl. 22:49 Oppdatert: 26.09.19 kl. 23:38







