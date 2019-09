I TRØBBEL: Barcelona-sjef Ernesto Valverde har fått en tung start på sesongen. Her fra tapet mot Granada. Foto: Marcelo del Pozo / X06654

Utskjelt Barca-sjef er avhengig av Messis tillit

Barcelona-sjef Ernesto Valverde overlevde marerittet mot Liverpool i vår. Nå er han ille ute med klubbens verste seriestart på 25 år. Valverde innrømmer bekymring.

Den utskjelte Barca-treneren står ikke så høyt kurs etter sjokktapet mot Granada i helgen. Nå er det Villarreal (som allerede har tatt poeng fra Real Madrid) som kommer på besøk til Camp Nou.

Barcelona har fått en fryktelig åpning på sesongen - tatt i betraktning deres stjernegalleri:

* Syv poeng på fem kamper.

* Flest innslupne mål i La Liga (sammen med Real Betis og Espanyol).

* De har åtte strake bortekamper uten seier (inkludert slutten på sist sesong).

Slik kom tapet sist:

Likevel sitter Valverde fortsatt ved roret.

– Det er to viktige faktorer som taler til Valverdes fordel; for det første skal han fortsatt ha tillit hos Lionel Messi, for det andre gjelder det samme de fleste av supporterne på kampene, skriver BBC-eksperten Andy West.

Ernesto Valverde satte både Lionel Messi og supertalentet Ansu Fati på benken i Granada. Men begge kom inn i pausen.

– Det er ikke bra, det er ikke sånn vi har spilt de siste årene, sa Valverde til Mundo Deportivo etter tapet.

– Naturligvis er jeg bekymret over at vi ikke spiller bra. Om det er sånn i fire kamper på rad, så er det et symptom på noe, fortsatte han.

Mandag hadde han pressekonferanse før Villerreal-kampen tirsdag og Getafe lørdag og uttalte da:

– Slik er fotball. Du kommer i krise tredje hver dag, og du kan komme like kjapt ut av krisen. Den eneste måten å roe ting på er å ta seks poeng denne uken.

Bildet er veldig delt: Barcelona briljerer på hjemmebane, mens det er helt krise på bortebane.

Til Valverdes forsvar skal sies at det har vært mye skader: Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembele, Jordi Alba og Samuel Umtiti har alle slitt. Mens nykomlingene Antoine Griezmann og Frenkie de Jong har fått alt annet enn en myk start. Nederlenderen vant derimot supporternes hjerter etter som han - som den eneste - sa unnskyld til fansen etter miseren i Granada.

Men det er trener Valverde som stort sett er målet for skytset i sosiale media når Barcelona taper, og BBC-ekspert West skriver at «tålmodigheten er i ferd med å renne ut». Han er spent på hvordan Camp Nou vil ta imot Valverde til tirsdagens match.

Ekspertene har allerede begynt å spekulere i hvem som kan overta etter Valverde, som kom til Barcelona sommeren 2017 og har tatt La Liga-tittelen både i 2018 og 2019. Til og med José Mourinhos har blitt nevnt. Ellers er det de «usual suspects» med navn som Ronald Koeman, Laurent Blanc, Thierry Henry, Pablo Machin, Quique Setien ... Xavi Hernández har også blitt nevnt, selv om han er helt i starten på sin trenerkarriere og nå er i Qatar.

VGs tips: Hjemmeseier med 0–1-handikap

Det nærmer seg overtid for Barcelona-trener Ernesto Valverde - og dette er en fin mulighet til å finne ut av om 55-åringen virkelig har mistet garderoben eller. ei.

Ser vi utelukkende på katalanernes hjemmeform så er det lite som tyder på det. «Barca» har ikke tapt en hjemmekamp i La Liga siden 11. november i 2018. Etter den datoen er 13 av 14 Camp Nou-ligakamper vunnet. I 12 av dem har vertene scoret minst to mål.

Ta også med at hjemmelaget har vunnet de syv siste tilsvarende oppgjørene.

Villarreal har vunnet sine to siste ligakamper klart og glimter til innimellom på utebane. Fire spillere er på skadelisten.

Det er alvor for Barcelona nå, og vi forventer at de stiller med sine beste. Vårt forslag, som må kombineres, er et hjemmespill med 0–1-handikap til 1,75 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og både TV2 Sport Premium og Strive viser matchen.

Publisert: 24.09.19 kl. 13:34

