FELLES MÅL: Både Jürgen Klopp og Megan Rapinoe donerer en del av lønnen til Common Goal. Mandag ble de kåret til årets trener og årets kvinnelige spiller i verden. Foto: Claudio Villa / Getty Images Europe

Norske spillere jubler for Jürgen Klopps ja: Nettsiden brøt sammen

Liverpool-manager Jürgen Klopp (52) ble kåret til årets trener i verden av FIFA og brukte anledningen til å melde seg inn i den veldedige organisasjonen Common Goal. Det gleder Norges to medlemmer.

– Det at Klopp har meldt seg inn betyr jo at flere kanskje får øynene opp for prosjektet, og det er jo bare fantastisk, sier Mathias Rasmussen.

FC Nordsjælland-spilleren er en av bare to norske medlemmer i Common Goal. Kristiansunds Olav Øby er den andre.

– Når slike som Klopp blir med så kan det av, mener Øby.

Klopp takket mange i talen fra podiet på La Scala i Milano mandag kveld. Men han minnet også om at de fleste ikke opplever den samme suksessen.

– Og jeg er virkelig stolt og glad for at jeg fra i dag er medlem av Common Goal-familien, meldte Klopp ifølge BBC. Han skal tjene 80,4 millioner kroner i året. Det betyr i hvert fall 800.000 kroner til Common Goal.

Det fantes sikkert prominente folk i salen som ikke kjenner organisasjonen som Manchester Uniteds Juan Mata grunnla i 2017. Etter applausen ga Klopp hjelp til eventuelt uvitende:

– En del mennesker kjenner tydeligvis til det. Hvis ikke, google det, sa Klopp fra scenen.

Mange gjorde som han sa. Rett etterpå brøt nemlig nettsiden til Common Goal sammen. Den var ikke dimensjonert for trafikken Klopp ga.

Matas organisasjon har som mål å omfordele én prosent fra de rikeste til de fattigste i fotballverden. En rekke prosjekter for gatefotball støttes. UEFA-president Aleksander Ceferin var raskt ute med å melde seg inn, men ikke mange av fotballens milliardærer og mangemillionærer har meldt seg inn.

NORSK MEDLEM: Den tidligere Start-spilleren Mathias Rasmussen er et av to norske medlemmer i Common Goal. Han spiller nå i FC Nordsjælland i Danmark. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

De mest kjente spillerne er Giorgio Chiellini (Juventus), Mats Hummels (Bayern München) og Shinji Kagawa (Borussia Dortmund). Fra Premier League er Kasper Schmeichel (Leicester) og Charlie Daniels (Bournemouths) den meste kjente utenom Mata. Blant trenerne har Klopp selskap av Bundesliga-ledende Julian Nagelsmann (Leipzig) og Danmarks nye landslagstrener Kasper Hjulmand.

Men Megan Rapinoe er med. Årets kvinnelige spiller i verden sto sammen med Jürgen Klopp under hyllesten i Italia.

– Vi har en så utrolig mulighet som profesjonelle fotballspillere. Vi har en utrolig plattform og en unik mulighet til å bruke den til faktisk å endre verden til et bedre sted, sa den amerikanske prisvinneren i sin takketale.

34-åringen sa hun lar seg inspirere av blant andre Raheem Sterling (Manchester City) og Kalidou Koulibaly (Napoli) for måten de har taklet rasisme på, både på banen og i livet generelt.

Mathias Rasmussens FC Nordsjælland ble i 2018 den første klubben til å melde seg inn i Common Goal, som enkelt kan oversettes med «felles mål» på norsk. Hele medlemslisten ligger åpent på hjemmesiden.

– Jeg synes prosjektet er viktig og en veldig god ting, sier Rasmussen til VG.

Olav Øby har siden i vinter donert én prosent av lønnen.

– Jeg ønsket av prinsipp å være med. Én prosent av en norsk lønn er kanskje ikke så mye, men den kan bety mye for et prosjekt i Afrika, mener han. Øby roser kontakten han har hatt med Common Goal.

– Håpet er at veldig mange flere blir med på dette. Jeg føler at jeg er med på noe veldig flott. Vi kan gjøre en stor forskjell.

Publisert: 24.09.19 kl. 12:29 Oppdatert: 24.09.19 kl. 14:22







