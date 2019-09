FÅR KRITIKK: Martin Sjögren får refs etter uttalelser om den norske ligaen. Her sammen med Guro Reiten (i midten), som i sommer ble klar for samme klubb som Maria Thorisdottir er i, Chelsea. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Toppsjef ut mot Sjögren: – Vi reagerer sterkt

Landslagssjef Martin Sjögren provoserer klubbene på damesiden, ifølge Hege Jørgensen. Hun er leder for interesseorganisasjonen Toppfotball kvinner, og mener at svensken «snakker ned» den norske ligaen.

Det sier Jørgensen til VG etter at Bergensavisen fredag publiserte saken «For treg for landslaget». Den handlet om at Sandviken-spiss Maria Brochmann står notert med ni mål denne sesongen, men ikke har vært i Sjögrens tropp siden Nederland ble slått i fjor høst.

Det er uttalelsene til Sjögren som får Jørgensen til å reagere.

– I internasjonal fotball går spillet fort, og Maria er ikke den raskeste spilleren på banen. Internasjonalt spill krever fart, og det kreves mer enn i Toppserien når det gjelder dette. Akkurat det gjør det vanskelig for Maria, sa landslagssjefen til avisen.

Reagerer

Sandviken-spissen var ifølge BA «tydelig oppgitt» over svaret. Toppfotball kvinner-lederen sier at «problemstillingen» skal tas opp med Norges Fotballforbund.

Jørgensen har latt seg provosere over tid av Sjögren.

– Begeret begynner å bli fullt for klubbene våre. Det er ikke første gang vi opplever at Martin Sjögren snakker ned den norske ligaen. Vi reagerer sterkt på at han nærmest sier rett ut at Toppserien ikke er et godt nok referansenivå for å bli tatt ut på A-landslaget, og det faller jo på sin egen urimelighet. 16 av VM-spillerne i sommer var fra Toppserien, sier daglig leder Jørgensen til VG.

Hun mener blant annet at Sjögren ikke skal gi råd til spillere om klubbvalg.

– Det har han ikke noe med. Hans jobb er å ta ut de spillerne som er best - uansett hvor de spiller. Hvis spillerne føler seg tvunget til å reise ut for å komme på landslaget, er vi på ville veier. Det er ikke gitt at det er den beste løsningen for alle.

Flere profiler har nylig forlatt Toppserien: Guro Reiten (LSK kvinner til Chelsea), Ingrid Syrstad Engen (LSK kvinner til Wolfsburg), Karina Sævik (Kolbotn til PSG), Kristine Leine (Røa til Reading), Andrea Eikeland (Sandviken til Reading) og Aurora Mikalsen (Kolbotn til Manchester United) er blant overgangene.

– Man må slutte å undervurdere den norske ligaen. Bildet er ikke det samme som på herresiden. Toppserien er fremdeles en av de beste ligaene i verden, sportslig sett. Vi utvikler stadig vekk internasjonale toppspillere. Et godt eksempel er Karina Sævik, som var en av Norges beste spillere i VM. Hun har blitt så god som hun har blitt i Toppserien, sier Jørgensen.

Sjögren slår tilbake

VG var lørdag i kontakt med Norges landslagssjef. Han syns artikkelen i Bergensavisen ikke ga et nøyaktig bilde av det han mente.

– Artikkelen som ble publisert handlet om hvorfor Maria ikke er en spiller på landslaget akkurat nå. I rollebeskrivelsen for våre angripere så passer Marias spillertype ikke riktig inn, siden vår spillestil behøver andre typer spillere, sier Sjögren til VG og fortsetter:

– Dessverre så er artikkelen fremstilt på en annen måte, noe som er uheldig. Jag pratet med Maria i går for å gi henne riktig informasjon. Dette har ingenting med nivået på Toppserien å gjøre. Derimot så gjør jo NFF det man kan for å forsøke å heve nivået på serien gjennom å redusere antall lag, etter som det er viktig å følge utviklingen som skjer i andre land i Europa.

– Jørgensen mener imidlertid at begeret begynner å bli fullt for klubbene og at det ikke er første gang de opplever at du snakker ned den norske ligaen. Hva er ditt svar til det?

– Jeg vet ikke hva hun baserer det på. Vi hadde 16 spillere fra Toppserien med i VM-troppen. At flere av disse, etter at vi gjorde et bra mesterskap, har signert for større klubber utenlands, er helt naturlig. Og det er trolig slik fremtiden kommer til å se ut for ligaene i Norden, sier Sjögren.

I motsetning til Jørgensen, mener Norges landslagssjef at det er helt naturlig at spillere rådfører seg med ham om klubb-baserte valg.

– Spillere rådfører seg ganske ofte med meg når det gjelder dette, noe som er naturlig. Ikke bare fordi jeg er landslagssjef, men jeg har også 10 års erfaring på høyt nivå innenfor klubbfotballen, sier Sjögren.

– Når det gjelder Toppserien som konkurransedyktig liga, så er den jo først og fremst rangert ganske lavt i Europa. At også Lillestrøm, som Norges klart beste lag, ble utslått mot Anderlecht i kvalifiseringen til Champions League, vitner jo om et annet bilde enn det Hege beskriver, sier Sjögren og legger til at det er viktig å jobbe for å bedre kvaliteten på Toppserien.

LSK Kvinner er rangert som den 10. beste klubben i Europa av UEFA. Avaldsnes er på 48. plass på listen som regnes ut fra resultatene internasjonalt de siste fem sesongene.

