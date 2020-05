PEKER PÅ: Rune Bratseth tok et oppgjør med krisen i Werder Bremen. Det angrer han på i ettertid. Her fra en tidligere sending i Viasat-studio Foto: VIASAT

Angrende Bratseth får kritikk av Bundesliga-kjendiser

Rune Bratseth (59) mente Werder Bremen burde sparke trener Florian Kohfeldt (37) etter det pinlige tapet for Bayer Leverkusen. Det fikk trenerprofiler i Bundesliga til å reagere mot klubbens tidligere legendariske norske kaptein.

Det kokte over for Bratseth – som var med på å vinne flere store pokaler (E-cup, serie og cup) for Werder Bremen i tidsrommet (1986 - 1994) – da hans gamle kjære klubb ble latterliggjort og tapte 1–4 for Bayer Leverkusen da Bundesliga restartet etter coronapausen forrige helg.

Under sendingen til Viasat – hvor han jobber som fotballekspert – var Bratseth nådeløs i omtalen av Werders forsvarsspill. Og fastslo at det var på tide at Florian Kohfeldt ble erstattet.

– Dette bør være den siste kampen til treneren Florian Kohfeldt, sa Bratseth.

Uttalelsen ble fanget opp i Tyskland – og flere reagerte med kritikk – og mente klubblegenden med det klingende kallenavnet «Der Elch» (elgen) burde holdt kjeft.

– Det jeg ikke synes er riktig er at det sitter en eks-spiller en eller annen plass i Norge og betrakter situasjonen og feller en dom over treneren, kom det fra trener-profilen Peter Neururer under Sport1s Doppelpass-sending søndag.

Hovedtrener i Freiburg, Christian Streich, var heller ikke nådig.

– Når jeg ser og leser hva enkelte skriver og mener om hvordan de gjør det internt i Bremen, og det kommer negative uttalelser blant tidligere spillere og så kalte eksperter, så må man spørre seg om de tenker seg om før de snakker i mikrofonen, mente Streich, etter at Freiburg hadde tapt (0–1) for Werder lørdag.

Bratseth sier til VG at han er enig. Han tar selvkritikk – og understreker at han aldri skulle valgt de bombastiske ordene han gjorde.

– Hadde jeg ikke vært så sur, frustrert og sjokkert over prestasjonen til laget, så hadde jeg sikkert sagt noe annet. Jeg skulle ikke ha sparket ham (Kohfeldt), men jeg skulle stilt spørsmål, sier Rune Bratseth.

Han understreker at han sitter i Viasats studio i Norge. At han betrakter situasjonen på avstand. Og at han ikke er redd for å si det han mener.

– Men å sparke trenere når du ikke er tett på, og i tillegg ikke er ekspert på hva som skjer i Werder Bremen, for det er jeg ikke. Da blir det feil. Man må stille spørsmålet; «Er han (Kofeldt) rett mann..?». Men det er ikke min jobb å gjøre deres jobb der nede vanskelig, sier Bratseth.

Werder Bremen slo Freiburg 1–0 lørdag. Men fare nedrykk til 2. Bundesliga henger over dem. De ligger nest sist på tabellen (direkte nedrykk) med åtte kamper igjen å spille. Det er seks poeng opp til sikker plass.

