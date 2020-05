PÅ JOBB: Trener Hege Riise på treningsfeltet ved LSK-hallen da kvinnene var i gang med trening igjen tidligere denne måneden. Foto: Jostein Magnussen

Når treningen kan gjenopptas, er spillerne på ferie

Mandag kan lagene i Toppserien begynne med kontakttrening igjen. Samtidig har flere lag sendt spillerne på ferie.

LSK Kvinner, mesterlaget til Hege Riise, gikk ut i ferie 18. mai, og spillerne er ikke tilbake før 1. juni.

– Vi vet ikke helt sikkert hvordan seriespillet blir og det er også usikkerhet rundt Champions League og cupen. Derfor valgte vi å sende spillerne på ferie nå slik at de skal få avviklet den i løpet av året. Det var også anbefalt av NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon), sier daglig leder Emma Helena Sørensen.

Hun understreker at klubben ikke var forberedt på at det skulle åpnes opp for «vanlig» trening allerede nå. Den beskjeden kom dagen etter at LSK-spillerne var gått på ferie...

Situasjonen er den samme for flere klubber. Sandviken-spillerne skal være tilbake fra ferie onsdag, Vålerenga har allerede avviklet to ukers ferie og starter opp med ordinære treninger mandag etter at Toppserien fikk klarsignal til å begynne med kontakttrening to uker tidligere enn planlagt.

Daglig leder i Klepp Elite, Thomas Langholm Engen, innrømmer at usikkerheten har vært vanskelig å forholde seg til. Av den grunn har man ventet med ferieavviklingen.

– Det har vært vanskelig å ha kontroll på situasjonen, derfor følte vi at vi måtte vente. Ting har – uten å overdrive – endret seg dag for dag. I det siste har alt handlet om å gjennomføre treningsprotokollen slik at kvinnene kan komme i gang igjen.

– Får dere nå trøbbel med å avvikle ferie senere på grunn av det tette kampprogrammet?

– Det kan hende. Det vil gjelde for andre i klubben også, sier Langholm Engen.

Røa har også gjort som Klepp. De har ventet og ventet.

– Det har vært så mye usikkerhet, derfor har vi avventet med å sende jentene på ferie. Nå har vi fått en dato for fullkontakt å forholde oss til, og så kommer det sikkert en spilleplan til uke. Da får vi legge en plan, sier trener Geir Nordby.

– Bare flaks

Daglig leder for Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er bare glad for at ventetiden er over og at Toppserien kommer i gang i juli.

– Vi hadde ikke forventet at alle klubbene skulle bli klar til å starte med full trening fra mandag. Det tar litt tid før klubbene har alt på plass. Og når det gjelder de klubbene som har spillere ute i ferie, så får de en god oppkjøringsperiode likevel, sier Hege Jørgensen.

Lyn hører til de klubbene som ikke får noen glede av avgjørelsen med fullkontakt trening fra mandag.

– Det var en gledelig nyhet for de som er klare og som rår over mer ressurser. For oss er det ikke realistisk å komme i gang nå. Kanskje vi klarer å starte opp 1. juni, sier trener Ole Johan Aas.

Oslo-klubben har avviklet ferie i forrige uke og denne.

– Så kan du si timingen var god, men det var bare flaks, for det har vært så stor usikkerhet.

