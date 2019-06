EFFEKTIVE: Vålerenga gikk til pause etter tre mål på tre sjanser. Her feirer Vålerenga-spillerne Bård Finnes 1–0-scoring. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Iskalde Finne med dobbel da Vålerenga banket Haugesund

(Haugesund – Vålerenga 1–4) Der de fleste andre ville avsluttet på direkten, tok Bård Finne seg tid til å leke litt i boksen før han scoret sitt andre mot Haugesund.

Vålerenga ledet allerede 2-0 da Sam Adekugbe fant den tidligere Köln-spilleren i feltet i det 41. minutt. Åtte meter fra mål hadde spissen nok is i magen til å ta ned kula i stedet for å avslutte. Begge Haugesund-stopperne så også ut til å forvente et skudd, og føyk forbi, mens Finne kunne sette ballen pent og rolig ned i hjørnet til 3–0.

Da hadde Finne allerede rukket å score det første målet og ha assist til Aron Dønnum på mål nummer to. Vålerenga tok dermed pause med tremålsledelse, på tross av at hovedstadslaget bare hadde skapt tre sjanser i første omgang.

Tre pausebytter til liten nytte

Før andre omgang ble sparket i gang, hadde Haugesund-trener Jostein Grindhaug brukt alle sine tre bytter i et forsøk på å redde stumpene av oppgjøret.

Byttene funket til dels, og særlig Martin Samuelsen, som var benket til start, viste gode tendenser. Men da Chidera Ejuke plukket opp nedfallsfrukt, dro av en mann og satte inn Vålerengas fjerde, gikk luften ut av haugalendingene.

Selv om Ibrahima Koné reduserte med et hodestøt i vinkelen etter 77 minutt, var det aldri noe som tilsa at de tre poengene ikke kom til å bli med til Oslo.

Imponerende unggutt i Vålernga-buret

I Vålerenga-buret fikk 18-åringen Kristoffer Klaesson sin eliteseriedebut siden førstekeeper Adam Larsen Kwarasey var ute med en ryggskade. 18-åringen fikk en litt shaky start med en liten sykkeltur i feltet, men spilte seg mesterlig opp.

Etter å ha tatt for seg i feltarbeidet mot betydelig eldre motspillere, fikk han også vist seg frem med to kvalifiserte redninger på langskudd, før han til slutt hindret Samuelsen å sette inn en redusering med et regelrett tigersprang på bakerste stolpe.

– Dette var noe annet enn i tredjedivisjon, sier en glad og tydelig lettet Klaesson etter kampslutt.

Keeperen må nok belage seg på å gi tilbake plassen når Vålerenga-kaptein Kwarasey er frisk igjen,

– Men det er bare å jobbe knallhardt, så kommer det nye sjanser, sier unggutten.

Publisert: 30.06.19 kl. 19:54