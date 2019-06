AFRIKANSKE STJERNER: Mohamed Salah, Naby Keïta og Sadio Mané jubler sammen for Liverpool. Foto: Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Nå blir Liverpool-stjernene rivaler

Liverpool-spillerne Mohamed Salah (Egypt), Sadio Mané (Senegal) og Naby Keïta (Guinea) er blant de største stjernene når Afrika-mesterskapet sparkes i gang fredag.

Egypt møter Zimbabwe i åpningskampen i Kairo, og Salah skal forsøke å lede vertene til en ny tittel. Det er ni år siden sist «faraoene» vant, og i alt har de syv titler – flest av alle i historien.

Tre afrikanere delte 1. plassen på toppscorerlisten i Premier League denne sesongen: Salah og Mané var to av dem. Den tredje var Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang, men hans Gabon klarte ikke å kvalifisere seg til årets Afrika-mesterskap.

Naby Keïta har slitt med en lårskade etter Premier League-sesongen, men hevder selv at han er klar for Guineas åpningskamp, som er mot Madagaskar lørdag.

Egypt, Senegal og Guinea spiller i tre forskjellige grupper.

Ligamester Manchester City har Riyad Mahrez i Algeries tropp. Han ble kåret til Afrikas beste spiller i 2016.

– Nå er det Salah og Mané som er de beste, sier han ifølge africa-football.com.

Marokko-spissen Hakim Ziyech kommer fra en suksess-sesong med Ajax, der han har hatt 21 mål og 24 målgivende.

En annen med en kanonsesong bak seg, er Lilles Nicolas Pepe (22 mål i Ligue 1). Han representerer Elfenbenskysten. Det samme gjør Wilfried Zaha fra Crystal Palace – som vi vet er i stand til å trylle i heldige stunder. Med disse to i troppen kan Elfenbenskysten bli en outsider.

Mali kommer med Moussa Marega – Porto-spilleren som kom på delt 3. plass på toppscorerlisten i Champions League sist sesong.

I Napolis Kalidou Koulibaly har Senegal kanskje mesterskapets beste forsvarsspiller. Ghana har Atlético Madrids Thomas Partey i sin tropp.

Afrika-mesterskapet spilles for første gang i den europeiske sommeren. Tidligere ble det spilt i januar/februar, og det var alltid masse bråk med de europeiske klubbene om frigivelse av spillere. Antall lag er økt fra 16 til 24. Egypt, Senegal og Ghana holdes som favoritter blant de fleste eksperter.

Det har vært mye bråk i Zimbabwes tropp før åpningskampen mot Egypt. Spillerne boikottet den siste treningen før kampen, fordi bonusordninger ikke var på plass. Men striden skal nå være løst.

Det har også vært noen bekymringer om sikkerheten etter tidligere Egypt-president Mohammed Morsis plutselig død tidligere denne uken, men arrangørene forsikrer at alt er i orden.

Gruppene i Afrika-mesterskapet Gruppe A: Egypt, DR Kongo, Uganda, Zimbabwe. Gruppe B: Nigeria, Guinea, Madagaskar, Burundi. Gruppe C: Senegal, Algerie, Kenya, Tanzania. Gruppe D: Marokko, Elfenbenskysten, Sør-Afrika, Namibia. Gruppe E: Tunisia, Mali, Mauritania, Angola. Gruppe F: Kamerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau. Vis mer vg-expand-down

Publisert: 21.06.19 kl. 09:51

