MATCHVINNER: Anthony Omoijuanfo. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Folkebørsen: Fullt fortjent Molde-seier

MOLDE (VG) (Molde-Rosenborg 1–0) En «Ohi-scoring» var nok, i en kamp der Molde dominerte ganske kraftig gjennom store deler av kampen, og vant en fortjent seier på Aker stadion.

Nå nettopp

Terningkast 4

Pause: 0–0.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Mål: 1–0 (47) Omoijuanfo (Gregersen).

Målsjanser: 5–1

Gule kort: M: Haugen. R: Zachariassen, Trondsen.

Banens beste: Omoijuanfo, Molde - 7 poeng.

Innbyttere: MFK: Ola Brynhildsen 26 min. for Omoijanfo. Eirik Hestad 26 min. for Ulland Andersen. Tobias Christensen 15 min for Wolff Eikrem. Etzaz Hussain fem min. for Knudtzon. Henry Wingo fem min. for Holmgren Pedersen. RBK: Emil Konradsen Ceide 26 min. for Holse. Edvard Tagseth 18 min. for Trondsen.

Dommer Svein Oddvar Moen, Haugar SK - 4 poeng. Overså noe som kunne se ut som et straffespark til Rosenborg, da Tore Reginiussen ble hindret inne i feltet. Kunne gitt et gult kort eller to til. Ellers klarte han seg bra.

Publisert: 20.06.20 kl. 22:37

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Mjøndalen 2 1 1 0 1 – 0 1 4 3 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 4 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 4 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

