Sterkt kritisk til NFF-Bjerketvedt: – Veldig spesielt å betale seg ut av knipen

Måten Norges Fotballforbund (NFF) har løst konflikten med Erik Loe vekker oppsikt blant eksperter på organisasjon og ledelse.

– Det er veldig spesielt å betale seg ut av knipen, spesielt når man gjør det med medlemmenes penger. Fotballforbundet skal være verdibasert organisasjon. Her bare tar man av medlemmenes penger for å kjøpe seg fri, sier Stig Berge Matthiesen, professor og leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved BI i Bergen.

Torsdag kunne VG melde at NFF utbetalte en hemmelig kompensasjon til Erik Loe, etter at generalsekretær Pål Bjerketvedt ble blåst som kilde i den såkalte Josimar-saken, der generalsekretæren ga informasjon om sin ansatt. Selve erstatningssummen er ikke kjent.

Mathiesen mener konflikten burde vært løst ved ta en av de to trakk seg fra organisasjonen, og mener det er merkelig å betale en person som forblir ansatt.

– Det er vanlig å betale penger til dem som trer ut for tort og svie, men å betale en som blir værende, den er ganske ny. Dette har tegn til et gubbevelde, der folk blir gående og værende, påpeker Matthiesen.

Han mener det er et «dårlig tegn» å ikke være åpen om summen, og oppfordrer forbundet til å offentlig gjøre den av hensyn til offentlighetens tillit.

Kan styrke organisasjonen

Hallgeir Gammelsæter, professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde, sier en forsonende taktikk kan styrke organisasjonen – med et vilkår:

– Det er forutsatt at forsoningen oppleves reell både for de involverte, men også for de andre i organisasjonen, skriver han.

Han mener NFF er i et dilemma som følge av konflikten: Det er positivt med forsoning, men kontroversielt med hemmelighold og økonomisk oppreisning. «Det er ikke heldig om NFFs toppledere blir kjent for å strø om seg med penger og hemmelige avtaler», påpeker han.

– Det er ikke positivt å løse en konflikt med penger, og medlemmene rundt om vil undre seg over hvordan de driver konfliktløsning. Det er en helt håpløs måte å løse en konflikt på, og en form for konfliktløsning vi aldri ser, sier sjefredaktør i ledelsesbladet Dagens Perspektiv, Magne Lerø.

Redaktøren roser Bjerketvedt for å ha beklaget seg i saken, men mener at kompensasjonen er det mest påfallende av alt i et ledelsesperspektiv – både pengene i seg selv, og at det er Bjerketvedt som håndterte forhandlingene med Loe. Han er enig med Mathiesen om at de burde offentliggjøre både summen og hvor pengene kommer fra.

Bjerketvedts svar

Bjerketvedt ble avslørt som skjult kilde i en Josimar-sak om kvinnefotballen, som senere har skapt mye rabalder i forbundet og sørget for at det bøle stilt spørsmålstegn ved tilliten til generalsekretæren – som er en erfaren mediemann.

– Det er menneskelig å gjøre feil, og hvis ledere skal sikre seg mot å gjøre feil, må de gjøre minst mulig. Men det er ikke slike ledere vi vil ha, vi vil ha ledere som handler og mener ting. Ukloke handlinger kan skje. Men da må de også være voksne nok og kunne stå med rak rygg og si at dette ble galt behandlet, påpeker Jørn Bue Olsen, med doktorgrad i ledelse og etikk.

Pål Bjerketvedt ønsker stadig ikke å kommentere detaljer rundt enigheten, men kommer med sitt tilsvar til kritikken.

– En erstatning og en forsoning er ikke en uvanlig måte å løse en konflikt på, men det er en uvanlig sak. Jeg skjønner at det er interesse for summen. Samtidig er det helt vanlig at personalavtaler er fortrolige, i tråd med arbeidsmiljøloven. Vi følger det prinsippet, sier Bjerketvedt, og anerkjenner ønsket om å få vite selve summen – uten å gå noe nærmere en offentliggjøring.

