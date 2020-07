Eckhoff fikk unnskyld-melding fra Thorsnes etter slag i ansiktet

Elise Thorsnes (31) slapp unna rødt kort etter å ha plantet albuen i ansiktet på Kolbotns Noor Eckhoff (20). Etterpå tikket det inn en melding til 20-åringen.

– Det var mye følelser i går. Jeg syntes det var forferdelig unødvendig, men jeg er veldig ferdig med situasjonen nå etter at hun har beklaget, sier Noor Eckhoff til VG.

Avaldsnes-spiller Elise Thorsnes hevder at det hele ikke var tilsiktet.

– Blir revet i trøya og holdt gjennom hele kampen, så skulle jeg egentlig bare riste meg løs siden hun tar tak i armen min, så treffer jeg henne i ansiktet med albuen. Var aldri meningen å slå henne. Har snakket med henne på melding i dag og er glad for at alt går bra med henne, skriver Elise Thorsnes i en SMS til VG.

Eckhoff understreker at hun ikke ønsker å blåse opp saken ytterligere, men innrømmer at hun var sint etter kampen fredag kveld.

– Jeg opplevde det som tilsiktet, men fikk melding av henne i etterkant av kampen. Jeg syntes det var et klart rødt kort og syntes det var stygt spill, sier Kolbotn-spilleren, som legger til at hun selv også kan gjøre dumme ting i kampens hete og at det var mange tøffe dueller underveis i kampen.

Også TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen var til stede på tribunen.

– Fra min posisjonen så det ut som et slag som kvalifiserer til et rødt kort. Hun er irritert og blir holdt, men det er likevel ikke lov å slå, sier Gulbrandsen til VG.

Selve kampen endte med en dramatisk utligning på overtid:

Redaktør i Kvinnefotballmagasinet, Jan Reidar Vågsdalen, har fulgt Toppserien tett i en årrekke. Han mener at NFF må komme oftere på banen når dommerne gjør feil i Toppserien.

Vågsdalen skriver at det er en «skandale» om ikke Fotballforbundet kommer på banen etter hendelsen på Sofiemyr – og poengterer at slag automatisk betyr tre kampers karantene.

– Hvis det skjer noe i Eliteserien for herrer går NFF inn og regulerer situasjoner hvor det har skjedd en feil. Hvorfor ser ikke disiplinærutvalget like mye på kvinnene? spør Vågsdalen i samtale med VG.

I Eliteserien for herrer stod Rohit Saggi over neste kamp etter feilaktig å ha gitt Herolind Shala sitt andre gule kort for filming. Vålerenga-spillerens karantene ble i tillegg opphevet.

VG har vært i kontakt med dommer Veronika Fjeldvær, som henviser til NFFs juridiske seksjon. Leder for juridisk seksjon, Espen Auberg, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

– Jeg håper de som kjenner meg vet at jeg ikke gjorde det med vilje, sier Thorsnes til VG.

Kolbotn-trener Aleksander Olsen støtter Avaldsnes-spilleren i det.

– Hun har vel ikke til vane for å gjøre sånt, hun. Men uansett er jo albuen der, så det gjør selvsagt vondt for Noor, sier han.

Olsen tror dommeren ikke så situasjonen.

– Jeg må jo anta det. Når jeg ser bildene er det ingen tvil om at den albuen treffer henne i ansiktet, og da er det ingen tvil hvilken farge det skal være på kortet, sier Kolbotn-treneren.

Foto: Carina Johansen

Publisert: 11.07.20 kl. 16:07

