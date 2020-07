Løkberg hardt ut mot eks-lagkameraten Bamba: – Ren og skjær egoisme

Daouda Bamba (25) kom nok en gang i søkelyset da han reagerte sterkt etter å ha blitt byttet ut mot Rosenborg. I Eurosport-podcasten «Spillerrådet» blir oppførselen refset av blant andre Viking-spiller Kristoffer Løkberg (28).

– Det har skjedd både på trening og kamp. Det har vært flere situasjoner hvor han har vært gjennomgående vanskelig. I bunn og grunn er han en snill gutt, men det er ikke akseptabelt det han holder på med, sier Løkberg, som så tendenser til det samme allerede i serieåpningen mot Haugesund.

Viking-spilleren, som brøt en bisarr statistikk i 2–0 seieren over Sandefjord, er ikke enig i at det er positivt med spisser som uttrykker stor misnøye når det butter.

– Enkelte mener at det der handler om å være en vinner og at det er en kultur man må akseptere. Det har ikke noe med saken å gjøre i det hele tatt. Det er ren og skjær egoisme, og noe som skaper dårlig stemning innad i et lag.

Han får støtte fra et annet medlem av panelet.

– Jeg synes dette er veldig ukultur. Du skaper en negativ holdning. Bare tenk deg han som kommer inn, du ødelegger jo mer eller mindre kampen hans, sier Flamur Kastrati i tirsdagens podcast.

LAGKAMERATER: Kristoffer Løkberg (t.v) side om side med Daouda Bamba da begge spilte i Brann. Her har de nettopp slått Sarpsborg 08 i 16. mai-runden i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kristiansund-spissen ble hentet til Nordmøre da Daouda Bamba ble hentet til Brann.

– Det tapper gruppen for energi, tror Kastrati, som ikke synes at Bamba ikke gjør seg selv noen tjenester.

Nå mener han at Brann bør ta grep.

– Noen må prate skikkelig med ham, for jeg tror ikke han skjønner hvordan det ser ut utenfra:

Mot Aalesund var imidlertid smilet på plass:

Løkberg understreker videre at Bamba er «veldig snill og god» og også «en veldig god fotballspiller», men at den gjentakende feilen er et problem for Brann.

– I min bok er det grinerunge-oppførsel og jeg er lei av å snakke om den fyren. Det er akkurat samme regla om igjen, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth.

Selv har Bamba forklart hendelsen med at han er et følelsesmenneske.

– Jeg var ikke sint, jeg var bare skuffet. Når du som spiss skjønner at kampen kommer til å åpne seg, og at du kanskje kan få rom og store sjanser, men så må du byttes ut, da synes jeg det er normalt som å være skuffet, sa ivorianeren etter Rosenborg-kampen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen varslet at han var klar for å ta en prat med Bamba og at oppførselen ikke var ok.

– Det er ikke sånn vi ønsker å ha det. Det er det ikke. Jeg håper han kommer i garderoben i morgen og ber om unnskyldning. Vi er et lag og må stå sammen. Neste gang er det kanskje han som kommer innpå. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det. Jeg tror han vet det veldig godt, sier Nilsen til VG etter 1–2-tapet mot RBK.

Fungerende medieansvarlig i Brann, Janne Håland, sier torsdag formiddag at hun ikke har hørt hva som blir sagt i ukens episode av «Spillerrådet».

– Vi har lagt denne saken død for lenge siden, og har fokus på kveldens kamp mot Sarpsborg 08, sier hun, og ønsker ikke at klubben eller spilleren skal kommentere denne saken.

ARMEN RUNDT: Lars Arne Nilsen har måttet ta hånd om Daouda Bamba flere ganger etter at han kom til klubben. Her har han avgjort i 1–0-seieren over Odd i fjor. Foto: Marit Hommedal

