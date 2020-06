Slik er VIF-Dønnums tatoveringer: – Vet jeg kan se ut som en idiot for mange

VALLE (VG) Familien er alltid til stede på tribunen når Aron Dønnum (22) spiller hjemmekamp, men Vålerenga-profilen bærer dem også med seg på høyrearmen, uansett hvor han ferdes.

Nå nettopp

22-åringen er ikke i tvil om at det er hans nærmeste som er de viktigste personene både i karrieren og livet, og han skriver under på det med blekk og nål.

På håndleddet har han tatovert «Family» og derfra og opp til skulderen har han gjort kroppskunst i både tekst og bilder av søsknene Nikolai, Rebecca og Maria, og nylig fikk han påført et portrett av mamma Jane.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det er disse han har vokst opp med, samt tre stesøsken og stefaren Atle, som også er nær støttespiller og rådgiver. Pluss at Dønnum har arvet både interesse og gener for fotball av pappa Per Åge – og onkelen Robert var hans faste Oslo-sjåfør da han allerede i starten av tenårene begynte å pendle mellom hjemstedet Eidsvoll og fotballivet i Vålerenga.

Så kan du legge til at mellomnavnet Leonard kommer fra oldefar, og bildet av hvorfor Aron Dønnum er så opptatt av dem rundt seg begynner å bli klart som blekket han har på overkroppen.

STERKT KNYTTET: På høyrearmen til Aron Dønnum finner du både søskenflokken og mamma Jane. – Den viktigste personen i livet mitt, sier han om moren. Foto: Terje Bringedal

– Jeg er ekstremt familiemenneske. Det er fordi jeg har fått så mye støtte og veiledning hele livet. Jeg har tatt valgene alene, men alltid gått innom dem for å få tips og råd. Vi er en veldig knyttet familie, er glade i hverandre – og sier alt til hverandre, forteller Dønnum.

– Også skjer det ting i livet. Det er ikke perfekt, det skjer ting som gjør at man blir knyttet. At man har oppturer og nedturer, forklarer han.

I oppveksten delte han hus med opptil åtte andre små og store. Han valgte også å bo hjemme både da han var utlånt til HamKam (2018) og gjennom fjorårssesongen, som for lengst etablert førstevalg hos Vålerenga.

Kjøreturen på én time hver vei har han hatt siden han var 13, og først i vinter flyttet han til Oslo. Leilighetens nærmeste nabo er Intility Arena på Valle, et bevisst valg for å kunne yte best mulig på banen. I forkant var familien som vanlig med på råd, og han tror han hadde hatt et helt annet hastverk med å slå gjennom som spiller uten oppfølgingen hjemmefra.

– Jeg har vært i Vålerenga i snart åtte år. Spilt med store talenter som kanskje ikke har hatt helt den veiledningen og oppfølgingen som jeg tror må til for at du skal klare å ta riktig valg i ung alder. Jeg tror mange fotballspillere kan svare på at de angrer på valg de har tatt.

– Også jeg ville at ting skulle skje fortere, jeg var 21 da jeg fikk gjennombruddssesongen min. Det er ikke så tidlig. Men så ser man at det hadde vært det riktige. Om jeg hadde vært alene, så er det ikke sikkert det hadde blitt den veien jeg har gått, reflekterer Dønnum.

les også Vålerengas vanskelige vei videre

70 tattoo-timer

Han anslår at han har rundt 70 timer i stolen hos tatovøren og med tiden fått en fast mann han går til. Og han er langt fra ferdig, selv om begge armene, brystkassen og nakken begynner å fylles opp.

Kjærligheten til familien er ikke det eneste som får god plass: Det er engelske visdomsord, engler, romertall, hans kristne tro, et bilde av seg som liten med ball og store drømmer – og et par rovdyr han identifiserer seg med.

Det passer fint for en som har glefset på seg et par gule kort i seriestarten og en det gjerne går i kraftige byks med, både oppover og nedover. Etter matchvinnerscoringen mot Sarpsborg i første kamp sa Dønnums nye trener Dag-Eilev Fagermo at han hver eneste dag kunne se hele følelsesregisteret til 22-åringen i løpet av et kvarter.

Dønnum innrømmer at han har vært sånn hele livet, og man kan spørre seg om det var all energien og emosjonene som tok ham gjennom 15-timersdagene med bosted og skolegang i Eidsvoll (også videregående) mens han jobbet daglig for å bli fotballproff i Vålerenga.

– For det første har jeg ekstremt vinnervilje. Skulle alltid vinne, uansett om det var stikkball i gymmen eller fotball i friminuttet. Da jeg var mindre, var det egentlig litt for mye, jeg lot ting som gikk imot gå inn på meg. Med alderen klarer jeg å stabilisere det, at det heller trigger deg når ting blir vanskelig. Men jeg kan ikke forstå at noen ikke blir irriterte av å tape. Også er jeg så glad i å spille fotball, sier Dønnum.

les også VIF-Shala slipper karantene etter utvisning

Som voksen har han tatovert «calcio» i nakken (italiensk for fotball), som barn gikk han med fotballsko til dressen 17. mai – med leggskinnene på under penbuksen. Det var heller aldri barne-TV som sto på hjemme hvis Aron styrte fjernkontrollen.

– Jeg så ikke en episode av det. Jeg spurte alltid om fotball. Jeg var helt ekstrem, faktisk, sier Dønnum om det som kanskje kan være litt av forklaringen på det trener Fagermo liker å trekke frem med dribleglade Dønnum: Fotballintelligensen.

HAR TROEN: Dønnums venstrearm er i stor grad tilegnet hans kristne tro – med blant annet et portrett av Jesus fra Nasaret. Foto: Terje Bringedal

– Jeg føler kanskje at de fleste som ser meg spille fotball, tenker først og fremst det tekniske repertoaret. Klokskapen kan være en av mine sterkeste sider. Jeg ser hele tiden etter muligheter, uavhengig hvor på banen jeg får ballen. Jeg vil mot mål, sier Vålerengas høyreving.

– Hvor bevisst har du vært på din egen stil utenom fotballbanen?

– Jeg er veldig opptatt av det. Kommer fra en kreativ familie, der man er glad i både mote og musikk. Jeg vet også at jeg kan se ut som en idiot for mange. Har fått høre det masse. Jeg synes det er litt kult. Folk kan velge hvilket bilde de har av meg. Men blir de kjent med meg, er det kanskje litt annerledes enn hva de trodde eller så for seg. Men jeg er opptatt av stil, generelt det å føle seg bra, sier Aron Dønnum.

Publisert: 24.06.20 kl. 04:53

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Brann 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 5 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser