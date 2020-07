Hurtigguiden: Rosenborg

Stadion: Lerkendal stadion

Underlag: Gress

Kapasitet: 21 421

11eren

Under Henriksens midlertidig ansvar vil vi nok se et erfarent RBK-lag på banen i klassisk 4-3-3. Han vil søke kontinuitet i 11eren og forsøke å opparbeide selvtillit og relasjoner gjennom det. Troppen består av en blanding av erfaring og ungdommelig pågangsmot, og Henriksen vil nok ikke være redd for å erstatte unggutter med de eldre om tiden er moden for det. Dette vil være aktuelt da resultatet i enkeltkamper tilsier det, eller da de erfarne spillerne trenger hvile eller er skadet - da kan vi fort bli bedre kjent med Tagseth, Ceide, og Botheim. Skjelbred kommer “hjem” i sommer og vil erstatte Lundemo sentralt i banen. Børven er også signert og blir en konkurrent til Islamovic som RBK sin nr.9. Valsvik og Hovland kjemper om plassen ved siden av Reginiussen i midtforsvaret.

Dette var 11eren i første serierunde:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Foto: Jostein Magnussen

Trond Henriksen tar igjen over som midlertidig hovedtrener. Han vil spille 4-3-3 i kjent Rosenborg-ånd, og være opptatt av få og enkle knagger. Defensivt blir det 4-5-1 med et flatt midtbaneledd, og hvor indreløperne som oftest er de som blir bedt om å stupe ut av ledd i press sentralt. Laget vil være opptatt av eget spill og har forutsigbare bevegelsesmønstere offensivt - med Henriksen vil midtspissen bli benyttet oftere i oppspill feilvendt. Han vil også prioritere tid på dødball og få frem lagets styrker her. I tillegg har RBK sterke enkeltspillere motstanderen må ta hensyn til (se video).

Laget med klart flest innlegg i Eliteserien 2019

Var det laget som slapp i nest mest mål det første kvarteret av kamper i 2019 – 8 mål imot

Samuel Adegbenro

Spilleren som hadde flest driblinger per 90 min spilt i 2019 – en viktig egenskap – hvor viktig blir det at han holder seg skadefri?

Foto: Bjørn S. Delebekk

Pål André Helland

Den spilleren som avslutter oftest på mål per 90 min han spiller (3,5 skudd/90 min)

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Tore Reginiussen

En av spillerne med flest avslutninger i ligaen totalt på hodet–trussel på dødball

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Haakon Lunov

Nå nettopp

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 09:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser