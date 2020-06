Manchester City kan utsette Liverpools gullfest etter uavgjort

(Everton - Liverpool 0–0) Med seier i Merseyside-derbyet kunne Liverpool ha sikret gullet mot Crystal Palace på Anfield onsdag, men det var Everton som var nærmest seier.

Liverpool skapte nemlig svært lite i det målløse oppgjøret på Goodison Park.

Det betyr at Manchester City har muligheten til å utsette gullfesten til Liverpool, dersom de slår Burnley mandag kveld.

Da vil Liverpool være 20 poeng foran de lyseblå når åtte kamper gjenstår.

Jürgen Klopp & co stresser nok ikke av den grunn, selv om det var Everton som var klart nærmest seier på eget gress.

Richarlison rykket seg fri og skjøt ballen hardt foran mål, men Liverpool-keeper Alisson fikk slått den unna Dominic Calvert-Lewin, som luktet foran mål.

I andre omgang var Everton nære igjen, da de fikk en stor dobbeltmulighet. Først var Calvert-Lewin frempå med en hælflikk, før Tom Davies satte ballen i stolpen.

STILINGSKRIG: Gylfi Sigurdsson og Everton holdt stand mot Liverpool. Foto: Jon Super / AP Pool

I løpet av tre minutter hadde Everton flere store sjanser til å score. Først da Calvert-Lewin stupte frem og headet utenfor fra to meter, så da Richarlison snurret rundt med Gomez og satte ballen rett på Alisson.

Liverpool skapte på sin side for det meste det som kan kalles halvfarligheter. På overtid forsøkt Fabinho seg på et frispark, men Jordan Pickford slo ballen over.

Fotballekspert Morten Langli omtaler oppgjøret som «tynn suppe»:

Et slag i siden for Liverpool var at James Milner måtte av med en strekkskade underveis i kampen.

Fra før var venstreback Andy Robertson ute av troppen og erstattet av nettopp Milner.

Heller ikke Mohamed Salah var klar til å starte kampen, og tok plass på benken.

BENKET: Mohamed Salah ble spart hele kampen på tross av at Liverpool skapte svært lite mot Everton. Foto: JON SUPER / X01545

Publisert: 21.06.20 kl. 21:51

