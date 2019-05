TRIUMF: Lars Bohinen kunne til slutt juble for tre poeng etter mye frustrasjon tidligere i kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk

AaFK snudde kampen etter tre mål på seks minutter

(Aalesund-Sogndal 3–1) Aalesund gikk mot sesongens første tap etter en stjernetabbe. Men i løpet av seks minutter frem til dommeren blåste av kampen hadde hjemmelaget meid over Sogndal med å putte tre mål.

For bare tre minutter før ordinær tid lå Aalesund fortsatt under mot Sogndal. Men så snudde det til de grader.

Først var det Aron Elis Thrándarson som nydelig headet inn utligningen fra nesten 16 meter. Deretter gikk det bare to minutter før Niklas Castro sendte en ny ball i nettmaskene etter massivt press fra hjemmelaget.

Og om ikke det var nok ble det blåst straffe nesten tre minutter på overtid til Eirik Bakkes store fortvilelse. Og den satte Hólmbert Fridjónsson sikkert midt i mål.

3–1 satte ytterligere press på rivalene på nest øverste nivå i Norge der AaFK nå har 16 poeng på 6 kamper og nå har syv poeng ned til nærmeste rival før resten av runden skal spilles.

Men det så lenge til at serielederen skulle gå på sitt første tap i sesongens sjette kamp.

For mot Sogndal gikk det absolutt ikke veien frem til 87 minutter var spilt.

Det første varselet kom da bortelaget fikk straffe, da Schulze gikk i bakken etter duellen med Jonas Grønner. Men selv etter at hjemmelagets keeper Andreas Lie reddet bortelagets straffe fra Ole Amund Sveen skulle hjemmelaget få problemer,

– Det er trøblete å komme gjennom når de ligger så lavt, sa Aalesund-trener Lars Bohinen til Eurosport i pausen.

Også i 2. omgang slet lederlaget i Obos-ligaen med å finne veien gjennom Sogndal-muren.

Og etter 52 minutters spill gikk det i ball for hjemmelaget. Grønner forsøkte å heade tilbake til egen keeper, Andreas Lie, men i stedet ble den altfor løs. Martin Ramsland snappet ballen og sendte Schulze til venstre for keeper. Veien var da åpen til nettmaskene. Sogndal-spilleren kunne enkelt sette inn ledermålet. Da var det fortsatt 35 minutter til sluttspurten startet for AaFK.

Publisert: 04.05.19 kl. 17:25