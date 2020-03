Haaland etter tilskuerløs CL-exit: – Det er helt forferdelig

(PSG – Borussia Dortmund 2–0, 3–2 sammenlagt) En anonym Erling Braut Haaland og et tafatt Borussia Dortmund maktet ikke å forsvare ledelsen fra det første oppgjøret, og er ute av Champions League.

– Vi fikk ikke rytmen i laget og generelt i kampen, da blir det vanskelig borte mot Paris. Vi var dårlige i dag, sier Haaland til Viasport.

Den norske spissen scoret begge målene da Borussia Dortmund vant den første kampen 2–1, men hadde knapt ballberøringer i returoppgjøret onsdag kveld.

– Helt forferdelig

Spillerne entret et folketomt Parc des Princes, og for en Champions League-kveld i en kamp mellom to storlag og et spennende utgangspunkt, var det en litt stusslig ramme rundt kampen.

– Det er helt forferdelig å ikke spille med fans, det er enkelt og greit. Vi merket at noe manglet. Vi er vant til 80 000, nå blir det null, og det er helt forferdelig. Det er helt forferdelig, men sånn er situasjonen. Det er jækla kjipt, sier Haaland.

Utenfor danset flere tusen fans, og sendte opp fyrverkeri for hver scoring. Etter kampen var Neymar i tårer, mens backen Layvin Kurzawa feiret med de ekstatiske supporterne utenfor stadion.

Neymar – igjen

Stusslig er også et beskrivende ord for Borussia Dortmunds innsats i den franske hovedstaden. De var statiske i angrep, slurvet i pasningsspillet og fikk aldri opp tempoet. Det gjorde dem til et enkelt bytte for et PSG-lag utsultet på Champions League-suksess.

Neymar, som scoret det viktige bortemålet for PSG på Signal Iduna Park, stupheadet PSG i føringen etter 28 minutter. Markeringen glapp for Achraf Hakimi, og etter å ha stanget inn åpningsmålet feiret Neymar som besatt – før han inntok en roligere posisjon:

I lotusstilling – akkurat som Erling Braut Haaland gjorde etter drømmetreffet fra den første kampen.

På overtid av den første omgangen, flikket Juan Bernat inn 2–0, og Borussia Dortmund var i skikkelig trøbbel.

Ut for andre gang

Men med én scoring ville de sørge for ekstraomganger, og det var et heltent Dortmund-lag som entret gressmatten etter pause. Men gang på gang, i angrep på angrep, manglet det litt på den siste touchen eller den siste pasningen.

Lucien Favre kastet inn både Julian Brandt og Gio Reyna, men til ingen nytte. Borussia Dortmund gikk målløse av banen – og er ute av Champions League.

På tampen av oppgjøret fikk også Emre Can direkte rødt kort etter en situasjon med Neymar som førte til at nesten samtlige 22 på banen havnet i klinsj.













Dermed er ikke bare Champions League-eventyret over, det samme er Haalands drøm om toppscorertittelen. Han blir stående med sine ti mål i mesterligaen, men har nå ingen mulighet til å ta tronen fra Robert Lewandowski, som står med elleve fulltreffere før Bayerns returoppgjør mot Chelsea.

Haaland har nå spilt tre strake kamper uten scoring. Onsdag gikk han på sin andre Champions League-exit for sesongen, etter at han som RB Salzburg-spiller var med på å ryke ut i gruppespillet.

TILBE MEG: Angel Di Maria feiret med PSG-fansen etter kampen. Foto: GETTY/UEFA

PSG tok seg på sin side til kvartfinale etter å ha blitt eliminert tre år på rad i åttedelsfinalen. Selv om det var folketomt inne på Parc des Princes var det tusenvis av supportere samlet utenfor stadionet, og ikke bare fyrte de opp fyrverkeri helt i starten av kampen, de feiret som besatt etter at sluttsignalet gikk.

Så gjenstår det å se om de klarer å ta seg lenger forbi kvartfinalen. Det har de ikke klart siden 1994/95-sesongen.

