PÅ JOBB: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsfelt Carrington onsdag morgen. Foto: Eamon and James Clarke

Solskjærs nådeløse regel: – Gir dem én advarsel

Ole Gunnar Solskjær (47) åpner opp om de høye kravene han stiller til Manchester United-spillerne.

Stemningen har neppe vært så positiv rundt Manchester United som den er nå: Åtte strake kamper uten tap, femteplass med tre poeng opp til fjerdeplass Chelsea i Premier League og åttedelsfinale i Europa League mot Linz.

Aller først: Kvartfinale i FA-cupen mot Wayne Rooneys Derby.

− Denne troppen er på vei mot noe. Spillerne kjøper det vi prøver å selge inn hos dem, kameratskapet og mentaliteten er i bedring. Jeg kan se mer av meg selv i dette laget enn jeg kunne før, sier Solskjær.

– Hva mener du med det?

– Entusiasmen og læringsviljen på trening hver dag. Da jeg spilte, kunne du ikke tenke at du hadde lyktes. Jeg prøvde alltid å forbedre meg helt til dagen jeg var ferdig.

Kristiansunderen fremstår stadig mer komfortabel i sjefsrollen på Old Trafford. Han er slik de som kjenner ham best, beskriver ham; blid og positiv, særlig foran mediene, men nådeløs bak kulissene dersom det er behov for det.

– Jeg er nødt til å ta avgjørelser, og en dag ... vel, jeg gir dem én advarsel, og dét er nok dét, etter det er de kanskje ikke her lenger. Jeg trenger ikke å forklare det hver gang, sier Solskjær.

Det er en grunn til at han allerede har rukket å sende ni spillere på dør, inkludert Romelu Lukaku og Alexis Sánchez (på lån). Det er ikke plass til de som ikke retter seg etter Solskjærs visjon.

– Det er fortsatt dager her hvor jeg ikke er 100 prosent fornøyd med ting som har skjedd, men det er forståelig, for vi er mennesker, sier Solskjær uten å gå mer inn på detalj om hva han mener.

Han antyder imidlertid at han ikke er helt fornøyd med hvordan enkelte spillere har reagert på å bli vraket fra laget eller troppen, og mener at enkelte spillere fra dagens generasjon har en tendens til å tro at de kan «lene seg tilbake og slappe av» så fort de har oppnådd suksess.

– Jeg kommer ikke til å synes synd på deg. Du må gjøre deg selv tilgjengelig for den neste kampen og være konkurransedyktig i situasjoner. Det er det jeg liker. Jeg liker å se spillere som sier «greit, han har vraket meg i noen kamper uten forklaring». Jeg trenger ikke å forklare det hver gang. Noen ganger gjør jeg det, ja, men det er en måte for meg å si at jeg krever mer på, sier Solskjær.

– Og de spillerne som ikke gir deg den reaksjonen du ønsker, viser deg det du trenger å vite om dem?

– Selvfølgelig. Du kan ikke bare snakke med dem 100 ganger og si at «nå trenger vi en endring hos deg». Du har fått dine muligheter.

Publisert: 04.03.20 kl. 23:32

