Her er landslagsuttaket: Glimt-juvel får sjansen for første gang

ULLEVAAL (VG) Bodø/Glimts Patrick Berg er tatt ut i landslagstroppen mot Østerrike og Nord-Irland. Det er første gang på 12 år at Glimt har en spiller på A-landslaget.

Patrick Berg (22) får sjansen på landslaget etter en enorm sesong i Eliteserien. Det kom frem på landslagets pressekonferanse mandag. Se hele presentasjonen i videovinduet øverst.

Dette er spillerne som er tatt ut:

Keepere: Rune Jarstein, Ørjan Nyland, Sondre Rossbach

Forsvar: Birger Meling, Haitam Aleesami, Martin Linnes, Even Hovland, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Ruben Gabrielsen, Jonas Svensson, Omar Elabdellaoi

Midtbane: Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Markus Henriksen, Morten Thorsby, Sander Berge, Patrick Berg, Iver Fossum, Martin Ødegaard

Angrep: Erling Braut Haaland, Joshua King, Moi Elyounoussi, Alexander Sørloth

Et problem er at flere av de uttatte spillerne bor i land utenfor EØS/Schengen, og dermed ikke kan få fritak for karantene med gjeldende regler. De må med andre ord få fri fra sine klubber i god tid før hjemmekampen mot Østerrike.

– Situasjonen er ikke avklart, men vi har hatt en positiv diskusjon den siste uken. Vi har planlagt for begge scenarioene, og har noen reservespillere klare om det skulle bli problemer, sier Lagerbäck om karanteneproblematikken på pressekonferansen mandag.

Motstanderne er altså Østerrike hjemme på Ullevaal 4. september og Nord-Irland på bortebane tre dager senere. Det er de to første kampene i Nations League-turneringen som vil bli avgjørende for en mulig plass i Qatar-VM 2022.

TATT UT: Bodø/Glimts midtbanegeneral Patrick Berg er tatt ut i landslagstroppen. Det er første gang Glimt har en spiller på A-landslaget siden Trond Olsen ble tatt ut i 2008. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ringte kulturministeren

TV 2 meldte mandag morgen at landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui, som nå spiller i tyrkiske Galatasaray, på eget initiativ hadde ringt kulturminister Abid Raja (V) før uttaket for å overbevise ham om at landslagsspillerne må få karantenefritak.

– Jeg vil jo at Norge skal stille med det sterkeste laget. Alle landskamper er viktige, men disse to landskampene er ekstremt viktige. For i tillegg til at de er Nations League-kamper, er de også en generalprøve til Serbia-kampen, sier Elabdellaoui til TV 2, og legger til at han har tro på at regjeringen finner en løsning for spillerne som nå er tatt ut:

– Jeg har full tillit til at ministeren og regjeringen tar den avgjørelsen de mener er best for alle, sier Elabdellaoui.

Norge møter Serbia til semifinale i EM-playoff 8. oktober. Vinneren møter enten Israel eller Skottland, og vinneren der går til neste års europamesterskap.

PS! Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) ble tatt ut på U21-landslaget.

TATT UT: Omar Elabdellaoui er (selvsagt) tatt ut i landslagstroppen mot Østerrike og Nord-Irland. Men han må trolig få tillatelse fra Galatasaray for å dra hjem til Norge tidlig for å kunne spille kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: 24.08.20 kl. 11:21

