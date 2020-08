les også Her er landslagsuttaket: Glimt-juvel får sjansen for første gang

Glimt-juvel får sjansen på landslaget for første gang: – En stor ære

ULLEVAAL (VG) Bodø/Glimts Patrick Berg (22) var på trening da resten av landet fikk vite at han er tatt ut i landslagstroppen mot Østerrike og Nord-Irland. Det kan bli første gang på 12 år at en Bodø/Glimt-spiller får spilletid på A-landslaget.

– Det er noe jeg alltid har drømt om opp gjennom barndommen og på guttelandslaget. Det er et stolt øyeblikk og er en stor ære, sier 22-åringen til VG.

Midtbanespilleren hadde ikke fått beskjed om at han var i den endelige troppen da Bodø/Glimt startet treningen sin samtidig som pressekonferansen til Lagerbäck & co.

Da han returnerte til garderoben hadde det rent over av telefoner og meldinger.

– Det er ganske sprøtt. Jeg rekker vel ikke å svare alle, sier Berg.

– Ble du overrasket?

– Ja. Det er mange gode spillere i Norge. Å bli tatt ut blant dem er veldig stort.

Lars Lagerbäck brukte mye tid på pressekonferansen til å rose Bodø/Glimt. Det ble også noen komplimenter til nordlendingenes midtbaneanker, som kan bli den første Glimt-spilleren på A-landslaget siden Trond Olsen i 2008.

– Spilleforståelsen hans virker å være veldig bra. Han er en veldig bra pasningsspiller, og er lojal mot laget i ankerrollen i Bodø. Det er en spennende spiller. Det blir interessant å se ham på trening, og om vi har muligheten håper vi å kunne gi ham litt spilletid også, sier Lars Lagerbäck til VG på pressekonferansen.

Dette er spillerne som er tatt ut:

Keepere: Rune Jarstein, Ørjan Nyland, Sondre Rossbach

Forsvar: Birger Meling, Haitam Aleesami, Martin Linnes, Even Hovland, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Ruben Gabrielsen, Jonas Svensson, Omar Elabdellaoi

Midtbane: Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Markus Henriksen, Morten Thorsby, Sander Berge, Patrick Berg, Iver Fossum, Martin Ødegaard

Angrep: Erling Braut Haaland, Joshua King, Moi Elyounoussi, Alexander Sørloth

TATT UT: Bodø/Glimts midtbanegeneral Patrick Berg er tatt ut i landslagstroppen. Det er første gang Glimt har en spiller på A-landslaget siden Trond Olsen ble tatt ut i 2008. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mange navn utelatt

Et problem er at flere av de uttatte spillerne bor i land utenfor EØS/Schengen, og dermed ikke kan få fritak for karantene med gjeldende regler. De må med andre ord få fri fra sine klubber i god tid før hjemmekampen mot Østerrike.

– Situasjonen er ikke avklart, men vi har hatt en positiv diskusjon den siste uken. Vi har planlagt for begge scenarioene, og har noen reservespillere klare om det skulle bli problemer, sier Lagerbäck om karanteneproblematikken på pressekonferansen mandag.

les også Lagerbäck imponert over Bodø/Glimt: – Fantastisk bra

Motstanderne er altså Østerrike hjemme på Ullevaal 4. september og Nord-Irland på bortebane tre dager senere. Det er de to første kampene i Nations League-turneringen som vil bli avgjørende for en mulig plass i Qatar-VM 2022.

Mats Møller Dæhli, Sten Grytebust, Sigurd Rosted, Tarik Elyounoussi, Fredrik Ulvestad og Ole Selnæs er ikke tatt ut. Samtlige var i troppen mot Malta. Håvard Nordtveit og Bjørn Maars Johnsen er heller ikke med.

På pressekonferansen svarte Lagerbäck «helt korrekt» på spørsmålet om Kina-proffen Selnæs ikke var tatt ut på grunn av coronasituasjonen.

– Vi har hatt en tett dialog med Ole, og har veid for og imot, og tok denne avgjørelsen sammen, sier han.

IKKE TATT UT: Ole Selnæs. Foto: Fredrik Hagen

Ringte kulturministeren

TV 2 meldte mandag morgen at landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui, som nå spiller i tyrkiske Galatasaray, på eget initiativ hadde ringt kulturminister Abid Raja (V) før uttaket for å overbevise ham om at landslagsspillerne må få karantenefritak.

les også Landslagsspillere kan bli rammet av karantenebestemmelser: – Et problem

– Jeg vil jo at Norge skal stille med det sterkeste laget. Alle landskamper er viktige, men disse to landskampene er ekstremt viktige. For i tillegg til at de er Nations League-kamper, er de også en generalprøve til Serbia-kampen, sier Elabdellaoui til TV 2, og legger til at han har tro på at regjeringen finner en løsning for spillerne som nå er tatt ut:

– Jeg har full tillit til at ministeren og regjeringen tar den avgjørelsen de mener er best for alle, sier Elabdellaoui.

Norge møter Serbia til semifinale i EM-playoff 8. oktober. Vinneren møter enten Israel eller Skottland, og vinneren der går til neste års europamesterskap.

PS! Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) ble tatt ut på U21-landslaget.

PS2! Mounir Hamoud (da Bodø/Glimt) var med i landslagstroppen i 2009, men fikk aldri spilletid.

TATT UT: Omar Elabdellaoui er (selvsagt) tatt ut i landslagstroppen mot Østerrike og Nord-Irland. Men han må trolig få tillatelse fra Galatasaray for å dra hjem til Norge tidlig for å kunne spille kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk

