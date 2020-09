I RBK-KLÆR: Åge Hareide på sin første RBK-trening fredag. Her sammen med Trond Henriksen. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Ekspertene om nye RBK: Synes Hareide bør sikte på Zinckernagel og Berg

Åge Hareide (66) gliste sedvanlig bredt da han ledet Rosenborg-gutta for første gang fredag. Forventningene er mildt sagt høye til RBK-treneren.

Mens Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson «blir sjokkert» om RBK ikke er på nivå med Bodø/Glimt og Molde om kort tid, melder VGs Kai Bardal at Hareide bør gå etter Bodø/Glimt-spillere i jakten på suksess.

Begge er samstemte i at det må endringer til på Lerkendal.

– Jeg er overbevist om at RBK kommer til å gjøre en hel del forandringer. Troppen er ikke god nok, mener Joacim Jonsson.

– Kjøp dem!

Selv om Hareide og RBK ikke kan hente på samme hylle som tidligere, er han overbevist om at de økonomiske musklene fremdeles finnes i Trondheim.

– Jeg tror vi kan se kjøp på tosifret antall millioner, sier han.

Åge Hareide blir den tredje «H-en» for året som skal forsøke å gjøre RBK-livet herlig. Eirik Horneland var et hav unna, mens Trond Henriksen fikk skuta til å se ut som et skip.

Nå begynner Hareide jobben med å forsterke RBK-troppen. For VGs fotballekspert Kai Bardal hadde Brede Moe vært en optimal midtstopper, men trønderen Moe forlenget torsdag Glimt-kontrakten til 2023.

Foto: Gorm Kallestad

Bardal mener dessuten at RBK bør prøve å hente Philip Zinckernagel, som er på utgående kontrakt, og han tror også man er sugne på Patrick Berg på «Brakka».

– Den beste måten å ta igjen Glimt er å kjøpe dem, fleiper Bardal, som spør seg hvor realistisk det er at RBK kan gjøre som i «gamle dager», da flere profiler tok turen fra Bodø til Trondheim.

– Det er nok tøffere når Glimt er desidert best i Norge istedenfor å være et heislag. I tilfeller hvor det er interesse fra utlandet kan RBK bli litt for små, mener han.

– På sikt kan RBK forsøke seg på Glimt-spillere. Glimt er fantastiske nå, men RBK som klubb har en helt annen dimensjon – det er divisjonsforskjell, sier kollega Joacim Jonsson.

– Fredrik Bjørkan kan være aktuell, og jeg er usikker på om utenlandske klubber kan tilby så veldig mye mer i lønn til en type som Zinckernagel, legger han til.

Jonsson ser bare en retning for RBK etter Hareide-ansettelsen:

– Det vil sjokkere meg om RBK ikke tetter luken til Molde og Glimt, fortsetter eksperten – som da ser noe lenger frem enn årets sesong, der Glimt allerede har 16 poengs forsprang på RBK.

– For meg viser man litt makt og «power» med Åge Hareide: «Det vi som bestemmer». Det er en monstersignering, mener Eurosport-eksperten.

Overfor Adresseavisen har Hareide avslørt noen av endringene han kommer med: Alle treninger skal filmes i sin helhet, øktene blir skjøvet til 13-tiden for å få bedre tid til forberedelser, RBK skal presse høyt for å gjenvinne ballen gunstig og en ny venstreback.

– Hvis Rosenborg skal være et lag som styrer kamper og som skal være i stand til å presse høyt, må Hareide forsterke laget i begge ender. Det trengs minst én midtstopper som kan ta med seg ballen fremover, og som kan spille fremover, sier Bardal.

Han mener RBK også har behov for en spiller på topp som evner å presse høyt.

– Det skal bli skikkelig tøft å presse høyt med Dino Islamovic som spiss. Det er ikke styrken til Pål André Helland heller, og heller ikke Torgeir Børven eller Samuel Adegbenro, påpeker Bardal – som mener Emil Ceide kan tilegne seg kvaliteter som en «presspiller».

– RBK må få mer tempo inn i laget uansett lagdel. Og jeg er ikke sikker på om de to spissene som er hentet i år, er optimale Hareide-spisser. Men Hareide har jo løst dette før, blant annet i Malmö, der heller ikke Markus Rosenberg var en type som var best i presset, supplerer Jonsson.

Bardal mener ellers at Hareides grep virker lite oppsiktsvekkende.

– Han prøver på normale og fornuftige ting på en praktisk og gjennomførbar måte. Hans ideer er godt forankret i den erfaringen han har, og han har gjort det på høyt nivå tidligere. Å få en sånn mann inn betyr at spillere og ledere i RBK blir veldig opptatt av å vise seg fra sin beste side. Det gir en boost til hele klubben, sier han.

