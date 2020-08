PÅ FELTET: Isabell Herlovsen og landslagssjef Martin Sjögren fotografert i forbindelse med en trening under fotball-VM i Frankrike i fjor sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sjögren om Herlovsen: – Håper hun finner motivasjon igjen

Landslagssjef Martin Sjögren (43) vet ikke om Isabell Herlovsen (32) har spilt sin siste kamp med flagget på brystet.

For mindre enn 10 minutter siden

Tidenes mestscorende på kvinnelandslaget med 67 mål spilte sin 133. og foreløpig siste landskamp mot Færøyene i oktober i fjor.

Herlovsen har vært sykmeldt siden i vår, og Vålerenga regner ikke med at «Isa» blir å se på banen i Toppserien denne sesongen.

Det er også grunnen til at 32-åringen er uaktuell til landslagets kamper i høst.

– Hun har ikke gitt oss beskjed om at hun har lagt opp. Jeg håper jo virkelig at hun finner motivasjon igjen og tror fortsatt at hun har noen gode år igjen på banen hvis hun har drivkraften, sier landslagssjef Martin Sjögren.

– Tror du vi ser henne i landslagsdrakten igjen?

– Jeg vet ikke, men så lenge hun ikke har meddelt noe annet, så håper jeg det. Det er mye opp til henne selv, at hun kjenner at hun har «driven» og vil spille for landslaget, sier svensken.

les også Vålerenga Damer søker om CL-kvalik på hjemmebane

Ifølge sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, er situasjonen uforandret.

– «Isa» er sykmeldt og det må vi forholde oss til. Vi har hatt møter og samtaler, og det er ikke noe uvennskap mellom oss, sier Landsem og innrømmer at situasjonen tvinger Vålerenga til å se etter en ny spiss som klubben skal spille kvalifisering til Champions League og jakte seriegull i den hjemlige Toppserien.

VIF ser etter Herlovsen-erstatteren: En target-spiss, en boksspiller. Enkelt blir det ikke når overgangsvinduet åpner i midten av september.

VM-FEIRING: Isabell Herlovsen jubler etter scoring mot Australia i 8-delsfinalen i VM i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det går an hvis vi finner en spiller innenfor EU-området, men skal vi hente en spiss utenfor EU så er det åtte ukers behandlingstid hos UDI. Da blir det vanskelig, innrømmer Eli Landsem.

VIF gjorde et forsøk på å hente Natasha Dowie tilbake til klubben. 32-åringen, som var på lån i Vålerenga i 2019, valgte imidlertid å fortsette karrieren i Milan.

Isabell Herlovsen har kontrakt med Vålerenga ut denne sesongen og kan – i praksis – allerede forhandle med andre klubber.

Etter det VG kjenner til var en svensk klubb interessert i å kjøpe fri Herlovsen nå i sommer. VIF aksepterte budet, men overgangen strandet.

Landslagsveteranen ønsker overfor VG ikke å svare på hvorvidt hun anser seg ferdig med landslaget og klubbfotballen, og viser til at hun fortsatt er sykmeldt.

Publisert: 20.08.20 kl. 18:19

Fra andre aviser