Derfor må Norge vinne i kveld

Av Knut Espen Svegaarden

BETENKT: Norges landslagssjef Lars Lagerbäck etter tapet mot Østerrike fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kanskje har fokuset på playoff-kampen til EM, mot Serbia i oktober, blitt for sterkt.

Det er lett å forstå, all den tid Norge ikke har vært i et sluttspill på drøyt 20 år.

Men allerede i kveld kan VM-drømmen være over, hvis fokus ikke flyttes øyeblikkelig.

Lars Lagerbäck og Norge gjorde det vanskelig for seg selv med 1–2 hjemme mot Østerrike, den antatt sterkeste motstanderen i Nations League-gruppen. For seier i Nations League-gruppen er og blir Norges beste mulighet for et VM-sluttspill, der det berømte nåløyet bare blir trangere og trangere.

I praksis er det omtrent dobbelt så vanskelig å kvalifisere seg til et VM-sluttspill som et EM-sluttspill. I EM spiller Norge kvalifisering om 24 plasser i mesterskapet.

I VM er det nesten halvert – 13 plasser får Europa i VM 2022 i Qatar.

Da sier det seg selv at hver kamp teller, ikke minst via «smyge-metoden», som Nations League kan kalles.

Rett etter at Nations League er ferdigspilt i november, trekkes de europeiske VM-kvalik-gruppene, ut fra FIFA-rankingen. I de fem første «pottene» er det 10 lag, i den siste er det fem lag. I øyeblikket er Norge nummer 25 av de europeiske lagene på FIFA-rankingen. Det vil si at Norge – trolig – ender i «pot tre», og at Lars Lagerbäck og co. garantert får to meget vanskelige motstandere i VM-kvaliken.

Og Norge havner i hvert fall ikke høyere på FIFA-rankingen ved å tape kamper i Nations League. For skal vi bli blant de 20 beste europeiske nasjonene, og dermed havne i «pot 2» og få en noe lettere vei til VM, så må Norge passere Island (24), Russland (23), Romania (22), Nord-Irland (21) og Irland (20).

Da kan det være smart, av flere grunner, å starte med å slå Nord-Irland mandag kveld. I sin 31. kamp som landslagssjef skal Lars Lagerbäck restarte et norsk landslag der han startet jobben 26. mars 2017.

Det bør og skal være et revansjelystent norsk landslag, etter mageplasket mot Østerrike. Hverken Lagerbäck eller spillerne så den komme, og svensken innrømmer at gjengen kanskje ble for seierssikre etter mange gode kamper sist spillerne var samlet.

Og sannheten er like brutal som den er skremmende: Mandag kveld kan allerede den enkleste VM-muligheten være brukt opp. Uten seier mot Nord-Irland, som Norge har slått i seks av de syv siste møtene lagene mellom, så vil veien via en gruppeseier i Nations League være – nesten – borte. For Østerrike er sterke, og de taper neppe mange poeng i resten av turneringen.

Til VM 2022 fra Europa kommer de 10 gruppevinnerne, pluss at toerne i puljene, pluss de to høyest rangerte lagene, som ikke er VM-klare, fra Nations League, spille om de tre siste plassene.

VM har kanskje ikke vært lengre unna for et norsk landslag siden fiasko-kvaliken til 2002-mesterskapet.

Så i kveld må det vinnes.

Kampstart 20:45.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

