Omdiskutert situasjon sendte Manchester City ut av Champions League: - Der gjorde de feil

(Manchester City – Lyon 1–3) Manchester Citys Champions League-forbannelse lever videre. Pep Guardiola kritiseres for hans inngang til kampen, men også dommeravgjørelsene vil bli heftig diskutert.

Pep Guardiolas taktiske prioriteringer ble et hett diskusjonstema da City røk ut av Champions League.

– Dere får se etter fem minutter, sa en hemmelighetsfull City-manager om formasjonen før kampstart.

I Viasat 4s pausesending debatterte ekspertene høylytt om spanjolen hadde bommet på taktikken. For til pause var det Lyon som ledet.

I stedet for deres vante 4–3–3-formasjon, sendte Guardiola nemlig laget ut i en 3–4–2–1-formasjon tilpasset motstanderen. En tabbe, ifølge flere fotballvitere.

– Pep med sjelden feil fra start, skrev Brede Hangeland på Twitter.

– Det er veldig sjeldent å se et City-lag som skaper så lite. Jeg må tilstå at jeg er overrasket over at det er de samme elleve og samme formasjon etter pause, sa Viasat-kommentator Lars Tjærnås ved sidebytte.

Guardiola regnes som en av fotballens fremste taktikere, men også på sosiale medier påpekte flere eksperter og journalister City-managerens prioriteringer:

Lyon skuffet i Ligue 1, og klarte ikke å kvalifisere seg til Europa gjennom hjemlig liga. Men i årets Champions League har franskmennene overrasket – senest da de sendte Juventus på hodet ut av turneringen.

Og Lyon startet semifinalen i Lisboa med å sjokkere Manchester City.

Karl Toko Ekambi stakk i bakrom, men ble jaktet av Eric Garcia. Samtidig rotet Ederson seg ut på halvdistanse, noe han skulle få angre på:

For selv om Garcia fikk taklet ballen bort fra Ekambi, var Maxwel Cornet våken og luktet nedfallsfrukten. Målet sto tomt bak blåbærplukkende Ederson, og ivorianeren skrudde enkelt inn ledermålet. Cornets fjerde mål på tre kamper mot Pep Guardiolas City i Champions League.

FEIRING: Maxwel Cornet jubler for scoring mot Manchester City. I bakgrunnen lurer Kyle Walker på hva som har skjedd. Foto: POOL / X80003

Ledet an av Kevin De Bruyne, satte City inn et voldsomt press etter pause. Belgieren hadde en rekke skuddforsøk, og midtveis i omgangen lykkes han endelig. Riyad Mahrez fant lynraske Raheem Sterling på løp i bakrom. Engelskmannen vendte opp ved dødlinjen og spilte ballen 45 grader ut. Der bredsidet de Bruyne sikkert inn utligningen.

Lyon slo tilbake etter en merkelig situasjon. Franskmennene spilte gjennom en offsideplassert Ekambi, men angriperen hoppet over ballen. Bak ham kom Moussa Dembélé spurtende. Først hektet han en Aymeric Laporte, som ble sendt i bakken, før Dembélé satte ballen i mål alene med keeper. Situasjonen ble sjekket av VAR, som ikke så noe galt i hverken offsiden på Ekambi eller fellingen til Dembele.

– Situasjonen her skulle vært blåst av lenge før det var snakk om det var offside eller ikke. Det skulle vært frispark til City der, konkluderte Morten Langli hos Viasat.

– Der gjorde de feil. Dette er klart frispark til Laporte, samstemte Jan Åge Fjørtoft. Ekspertene stusset også over at dommeren ikke gikk bort til skjermen for å studere situasjonen selv, men i stedet utelukkende stolte på VAR-bua.

VANT: Lyon-spillerne jubler etter kampen. Foto: Franck Fife / POOL / AFP POOL

Fem minutter før slutt burde Sterling sikret ekstraomganger. Gabriel Jesus fant lagkameraten alene foran mål, men på blank kasse, to meter fra mål, klarte han på utrolig vis å sende ballen over.

Like etter punkterte Dembele kampen i motsatt ende. Ederson ga retur på et skudd, og spissen luktet muligheten. Lyon til semifinale, City ydmyket hjem til Manchester.

– Dette betyr mye. Det har vært en tøff sesong for oss. Vi viser at vi er et godt lag. Manageren sa at jeg ville få sjanser til å score, og jeg scoret to mål. Det viktigste er at vi går videre, sa matchvinneren etter kampen.

Seieren fikk også Lyon-spiller Ada Hegerberg til å juble:

Bayern München imponerte stort da de filleristet Barcelona fredag kveld. Tyskerne feide over Leo Messi og co. med 8–2, og seiler opp som kanskje aller største favoritten i Champions League. Lyon møter Hansi Flicks menn i semifinalen.

Lyon er klare for sin andre semifinale i klubbens historie. Forrige gang, i 2009/10-sesongen, møtte de også Bayern München. Den gangen endte det med 0-4-tap sammenlagt.

Prestisjeprosjektene PSG og Manchester City har Champions League-triumf som sitt store mål. Nå er den drømmen knust for City. PSG kjemper videre for en historisk seier, men det gjør også RB Leipzig, som blir deres motstander i semifinalen.

Vi må tilbake til 1995/96-sesongen for å finne forrige gang det ble spilt to Champions League-semifinaler uten hverken engelske eller spanske lag.

