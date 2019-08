HÅNET: Da PSG serieåpnet mot Nîmes, var det banner på tribunen som ba Neymar ryke og reise. Her er Neymar fra da PSG vant den franske supercupen mot Rennes. Enn så lenge har han ikke spilt for PSG denne sesongen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Neymar-sagaen ruller videre: Skal ha avslått to bud

Paris Saint-Germain, Barcelona eller Real Madrid. Hvor Neymar spiller når overgangsvinduet stenger, virker å være helt i det blå.

Nå nettopp

Forholdet mellom spilleren og PSG har etter sigende passert bristepunktet, og en god stund har det meste tyder på at brasilianeren forsvinner ut dørene til Parc des Princes i løpet av sommerens overgangsvindu.

Men onsdag kom rapportene om at den franske hovedstadsklubben hadde avslått to konkrete bud fra de to spanske gigantene.

Barcelona skal ha tilbudt 100 millioner euro pluss Philippe Coutinho. Real Madrid skal ha lagt Gareth Bale og James Rodríguez pluss penger på bordet for å sikre seg Neymar, ifølge BBC.

les også VGs La liga-tips: Barcelona-dominansen fortsetter

Den britiske kanalen skriver at PSG ønsker Vinicius Junior i potten fra Madrid sin side, mens franske L’Equipe, gjengitt av Barcelona-baserte Sport, melder at PSG vil ha 100 mill. euro pluss to spillere fra Barcelona.

De aktuelle skal være Coutinho, Nélson Semedo og Ousmane Dembélé, men ifølge Sport er det et problem for Barcelona. De skal ikke være villig til å la to av disse gå.

På toppen av det hele melder Le Parisien, også gjengitt av Sport, nå at Neymar ikke har kommet seg helt fra skaden han pådro seg og som holdt ham utenfor Copa América, noe som potensielt kan velte en overgang i sommer.

Publisert: 16.08.19 kl. 11:44

