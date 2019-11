MOLDES LØPEGUTT: Fredrik Aursnes gliser bredt når Ohi Omoijuanfo (t.h.) omfavnes etter 3-1 scoringen mot Viking på Aker Stadion i mai. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde-spiller vekker oppsikt: Har snart passert ni helmaraton

MOLDE (VG) Moldes Fredrik Aursnes (23) løper i snitt 13 kilometer i hver eneste eliteseriekamp. Hadde han hatt samme tall i Champions League, ville han løpt mest i Europa.

Nå nettopp

– Han er en evighetsmaskin. Han løper mest på alt av treninger og i alle kamper, beskriver Molde-trener Erling Moe.

Bak Magnus Wolff Eikrems boksåpnerpasninger og Leke James-scoringer skjuler det seg en kanskje vel så viktig årsak til årets Molde-seriegull: Løperen Fredrik Aursnes fra Hareid på øya Hareidlandet.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

VG har sjekket «kilometerstanden» hans i Eliteserien denne sesongen. Molde har delt følgende tall med oss:

Aursnes rekord for året er 13.624 meter, i borteoppgjøret mot Bodø/Glimt (2–3-tap).

Aursnes har snittet på 12.954 meter så langt i år. Han har startet samtlige 28 kamper, og bare blitt byttet ut én gang, i det 81. minutt i 2-0-seieren over Ranheim hjemme på Aker Stadion 16. juni. Totalt i Eliteserien har han dermed løpt rundt 364 kilometer, noe som tilsvarer 8,6 maratonløp (på 42,2 km).

Aursnes har bikket 13 kilometer i fire andre kamper: 13.216 meter borte mot Tromsø, 13.311 meter hjemme mot Stabæk, 13.460 meter hjemme mot Vålerenga og 13.278 meter hjemme mot Viking. Alle kunstgresskamper.

les også Disse er nominert til «årets trener»

I Champions League er det ingen som løper like mye som Aursnes. Slavia Prahas Tomáš Souček har løpt lengst etter fire kamper. Han snitter på 12,5 kilometer. Sander Berge, som er inne på topp fem-lista i Champions League, snitter på 11,9 kilometer.

Men nå er ikke fotball en løpskonkurranse, og det spørs vel om Aursnes hadde løpt like langt i Champions League, hvor det spilles en annen type fotball enn i Eliteserien, og hvor det meste foregår på naturgress.

Hva er årets mål i Eliteserien?

– At Aursnes løper 13 kilometer i kamp er selvfølgelig veldig bra, men total distanse er bare en del av bildet. Det er hva som blir gjort av intensitet og hastighet innen disse kilometerne som er viktig, og at man klarer å repetere disse aksjonene med kvalitet, forklarer Espen Gjøstøl, som har tittelen «sports rehabilitator» i Molde.

Løp 15,5 km i Europa

Han forteller at Aursnes ligger veldig høyt også når det gjelder evnen til å bevege seg raskt.

– Aursnes har en veldig stor arbeidskapasitet. Som midtbanespiller må du dekke store rom, samt utføre både lange og korte eksplosive aksjoner gjennom en hel kamp. Dette er en stor styrke som Fredrik har, sier han.

les også Dette sier Bjørnebyes kontrakt om sluttpakke

Selv sier Aursnes at det har vært kjekt å få så mye tillit i år, og at han har trivdes i en litt dypere rolle i laget, selv om det har gått ut over antall målpoeng.

– Min jobb er å være en balansespiller, holde ballen i laget og fôre dem foran meg. Vi har gode spillere foran meg, og det handler om å få dem i gode posisjoner. I tillegg skal jeg være en ballvinner, en sjef på midten, sier han.

PS! Fredrik Aursnes hadde en total distanse på 15.582 meter i Europa League-kvaliken borte mot Aris, i en kamp som gikk til ekstraomganger.

Publisert: 21.11.19 kl. 09:23

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om