KAOS-KLUBB: Erling Braut Haaland scorer på straffe mot Napoli-keeper Alex Meret sist tirsdag - og bidrar ytterligere til kaoset i Napoli. Nederst til venstre trener Carlo Ancelotti, videre klubbpresident (og kjent filmprodusent) Aurelio De Laurentiis og helt til høyre Hirving Lozano, som jubler over utligning mot Red Bull Salzburg.

Spillerne nektet å følge eierens ordre. Nå truer han med rettssak.

Mytteri. Borgerkrig. Kaos. Det blir brukt sterke ord for å beskrive det som skjer i Napoli om dagen.

Det har blitt bare verre etter at Erling Braut Haaland scoret på straffe, og Napoli hadde klart bare 1–1 mot Red Bull Salzburg tirsdag.

– Situasjonen i Napoli virker kaotisk nå, sier Strive-kommentator Even Braastad, som følger italiensk fotball tettere enn de fleste.

Merk dere navnet Aurelio De Laurentiis. Han er en legendarisk italiensk filmprodusent, som gikk inn og reddet fotballklubben i Napoli da den gikk konkurs i 2004. Siden den gang har han vært klubbens president. Nå er han på kraftig kollisjonskurs med spillerne og truer med å gå til sak mot dem.

– De Laurentiis har en lavere terskel enn de fleste klubbpresidenter når det gjelder å blande seg inn i det sportslige, forteller Even Braastad.

– Carlo Ancelotti ga tidlig uttrykk for at han ikke så på en ritiro som en veldig fruktbar måte å løse Napoli-problemene på, og den varte ikke spesielt lenge før spillerne selv gjorde oppgjør mot den.

En «ritiro» brukes som benevnelse på en slags lukket treningsleir midt i sesongen - og er ganske vanlig i italiensk fotball. Aurelio De Laurentiis mente at det var det som måtte til - som en straff for spillerne.

– Da Maurizio Sarri var Napoli-trener, blandet også De Laurentiis seg opp i laguttak og Sarris prioriteringer. Han sa offentlig at Sarri ikke hadde noen plan B, og at hans mangel på rotasjon var grunnen til at de ikke vant noe.

– Mange supportere ønsker seg nok en president som er tydelig og til stede, men jeg tviler på at en autoritet som Ancelotti setter spesielt stor pris på å bli styrt, sier Even Braastad, som også er halvparten av podkasten «Støvelball».

Uroen i Napoli har økt utover høsten i takt med at Ancelottis lag har hatt en trøblete start på sesongen. I jakten på å skyve Juventus fra tronen, er tre tap og tre uavgjort på de 11 første ligakampene alt annet enn bra. Napoli ligger i øyeblikket som nummer syv på tabellen.

Aurelio De Laurentiis brukte bortimot en milliard kroner i sommer for å ta igjen Juventus. Hirving Lozano ble hentet fra PSV Eindhoven for rundt 400 mill. kroner, samt Konstantinos Manolas, Alex Meret, Eljif Elmas og Giovanni Di Lorenzo, for ikke å glemme Fernando Llorente. Alle lagdeler ble styrket.

Derfor har skuffelsen vært så stor (selv om det har gått ganske bra i Champions League). Og derfor ville altså filmprodusenten sende spillerne på en lukket treningsleir. Men det ville ikke spillerne. De gjorde «mytteri», som blant annet Daily Mail uttrykker det.

Nå har samme De Laurentiis truet med å gå til rettslige skritt mot troppen.

Historiene som har kommet fram i italienske media i det siste, er en såpeopera verdig.

– Titteltoget har gått allerede, men med Ancelotti som trener og med den troppen de har tilgjengelig, vil det være en stor overraskelse om de ikke klatrer inn blant de fire beste i løpet av vinteren og våren, sier Even Braastad.

– Men det er selvfølgelig veldig forstyrrende at det pågår en offentlig feide innad ledelsen, mellom ledelsen og spillere og mellom klubben og supporterne.

Spillerne skulle, ifølge Daily Mail, ha returnert til treningsanlegget etter 1–1-kampen mot Salzburg. Men de gjorde ikke som de hadde blitt beordret til. De mente at de ikke kunne straffes som uskikkelige barn, hoppet inn i sine luksusbiler og kjørte hjem. Så nå hersker det fullstendig kaos i Napoli.

Klubben har sendt ut en pressemelding der det står at trener Carlo Ancelotti har det hele og fulle ansvar. De har også innført en fullstendig pressenekt - på ubestemt tid.

Det heter også at «ritiro» - treningsleiren - ikke er en straff, men et konstruktivt forsøk på å få Napoli-skuta på rett kjøl.

Napolis interne stridigheter er ikke akkurat et gunstig utgangspunkt før en kamp. Fasiten viser én seier på fem siste i Serie A.

Men Genoa, som alt er på sin andre trener for sesongen, gjør det ikke så mye bedre for tiden de heller. Kun to triumfer på 11 forsøk har det blitt på Genova-klubben i høst. Hele 26 baklengsmål er klart mest i Serie A.

Når alt dette er skrevet så har Napoli så mye klasse i laget at vi tror det skal være mulig å samle seg nok til en seier i aften. Sekundært kan man teste et Begge lag scorer-spill til 1,55 i odds.

Spillestopp er kl. 20.40 og Strive viser matchen.

Publisert: 09.11.19 kl. 10:19

