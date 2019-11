BLE IRRITERT: Jürgen Klopp, her i forbindelse med tirsdagens kamp mot Genk i Champions League, satte ikke pris på at VG spurte ham om sin mening om Qatar. Foto: Peter Byrne / PA

Klopp reagerte på VGs Qatar-spørsmål: – Absolutt ikke greit

LIVERPOOL (VG) Liverpool skal ha takket nei til et femstjernershotell i Qatar av etiske hensyn, men manager Jürgen Klopp synes ikke det er greit å bli spurt hva han mener om å spille turneringer i det kontroversielle landet.

Klubb-VM skal avholdes i Qatar fra 11.- til 22. desember med Liverpool som den europeiske representanten etter vårens Champions League-triumf. Tre år senere skal landet arrangere selveste VM, et mesterskap som helt siden tildelingen i 2010 har vært preget av en rekke skandaler som inkluderer menneskerettigheter, underbetalte fremmedarbeidere og korrupsjon.

Når VG, under et intervju på Liverpools treningsfelt Melwood, spør Liverpools manager om hva han tenker om å ta med seg laget sitt til Qatar neste måned, blir han tydelig irritert.

– Dette spørsmålet er faktisk absolutt ikke greit, sier den vanligvis sprudlende tyskeren.

Det begrunner han på følgende vis:

– Disse tingene burde blitt ordnet opp i på forhånd av FIFA eller andre som bestemmer hvor turneringer skal spilles. Som fotballspiller burde du ikke trenge å bekymre deg for noe som helst. Disse tingene burde alle i hele verden diskutere i forkant av avgjørelsen, i stedet for å spørre oss hva vi synes etter at det er bestemt.

– Hva vi mener om det, er ikke interessant. Hvis alle hadde sagt hva de mener om disse tingene, så ville mye vært annerledes i verden. Men nå skal vi spille klubb-VM der, og to år senere blir det trolig VM der. Ikke still disse spørsmålene. Ha din egen mening og vær modig nok til å fortelle det til verden. Men ikke vent til andre folk sier det. Ok? Bra, sier Klopp og seter strek for intervjuet.

Liverpools pressesjefen, som fulgte nøye med på seansen, var lite fornøyd med at Klopp fikk spørsmål om Qatar. Etter å ha stilt spørsmålet om Qatar ble VG bedt om ikke å stille spørsmål om dette til Liverpools spillere.

Her ler FIFA-presidenten av kritisk Qatar-spørsmål:

Tidligere denne uken rapporterte The Athletic at Liverpool hadde avslått femstjernershotellet de ble foreslått å bo på i Doha under klubb-VM i desember av hensyn til menneskerettigheter. The Guardian avslørte nemlig i oktober 2018 at fremmedarbeidere som var ansatt på hotellet – Marsa Malaz Kempinski – levde under forhold som brøt med menneskerettighetene. Sikkerhetsvakter skal ha blitt tvunget til å jobbe 12-timersvakter i 45 varmegrader til en dagslønn på rundt 100 kroner.

VG prøvde å stille Klopp spørsmål om denne avgjørelsen, men ble avbrutt av pressesjefen som ikke tillot dette, og sa at «det er et spørsmål til klubben, ikke manageren».

Den ene skandalen knyttet til Qatar-VM handler om hvordan mesterskapet ble stemt frem i FIFA: Omtrent samtlige av de 22 som var med på å velge ut Qatar som vertsnasjon, har fått rusk på rullebladet i senere tid. Garcia-rapporten har kommet med alvorlige anklager om korrupsjon tilknyttet tildelingen.

Den andre handler om forholdene til fremmedarbeiderne på VM-arenaene: I 2013 kom The Guardian med en hardtslående artikkel som hevdet at tusenvis av fremmedarbeidere ville dø i byggeprosessen. Det har blitt lagt lokk på av Qatar, som i 2015 hevdet at ingen arbeidere hadde mistet livet.

Den tredje skandalen handler om når mesterskapet skal spilles: 2022-VM vil nemlig bli det første som ikke arrangeres på sommeren, men i stedet i november og desember, på grunn av den intense varmen i landet.

