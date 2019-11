IMPONERT: Jürgen Klopp (t.v.) hyller talentfabrikken Genk, der Sander Berge (t.h.) kan være den neste spilleren som selges til en større klubb. Foto: Reuters

Klopp beundrer talentfabrikken der Berge blomstrer: – Vidunderlig historie

LIVERPOOL (VG) Jürgen Klopp (52) bryter inn midt i VGs oppramsing av stjernene som har blitt oppfostret i Genk, klubben til Sander Berge (21) som gjester Anfield tirsdag kveld.

Etter å ha hørt navnene til Kevin de Bruyne (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli) og Wilfred Ndidi (Leicester) bli listet opp som eksempler på den belgiske klubbens imponerende produksjon og videresalg av store talenter, sier den tyske managerstjernen:

– Divock Origi. Ikke glem det. Han er en Liverpool-legende, forresten. Han er ganske berømt her.

Se situasjonen her:

Spissen som fullførte Liverpools mirakuløse opphenting mot Barcelona i Champions League denne våren, spilte for Genk fra han var seks til 15 år. Langt flere navn kunne blitt nevnt: Real Madrid-keeper Thibaut Courtois, Crystal Palace-spiss Christian Benteke, den ettertraktede Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic, Schalkes lynving Leon Bailey og den tidligere Atlético Madrid-profilen Yannick Ferreira Carrasco er alle blant Genk-produktene som har preget europeisk fotball de siste årene.

Senest i sommer solgte de kantspilleren Leandro Trossard til Brighton for over 200 millioner kroner.

– Etter å ha analysert Genk og spilt mot dem én gang, hvem slår deg som den neste store spilleren derfra?

– Jeg har allerede gjort denne tabben denne uken, da jeg satte en tung ryggsekk på ryggen til en ung spiller fra et annet lag. Jeg kommer ikke til å gjøre det med Genk-spillerne også, sier Jürgen Klopp, som sikter til at han nylig kalte Arsenals 18 år gamle spiss Gabriel Martinelli for et «hundreårstalent».

Sjekk dette supermålet av Sander Berge:

– Men, fortsetter Liverpool-sjefen:

– De er en skikkelig klubb. En virkelig fin historie. Da vi spilte der og så alle bildene av tidligere spillere på veggen, tenkte jeg: «Takk Gud for at alle sammen ikke spiller der nå!» Ikke at jeg ikke respekterer spillerne som er der nå, men det er virkelig en utrolig gruppe med spillere som de har sendt rundt hele verden. Det sier mye om klubben og karakteren til lagene de hele tiden skaper.

– Forestill deg fotballverdenen uten alle disse vidunderlige som er oppfostret i Genk. Det ville ikke vært like fint. Vi setter enorm pris på det de gjør. Tusen takk, Genk.

– De oppnådde utrolig suksess da de vant ligaen forrige sesong. De mister spillere, nøkkelspillere, men klarer å holde seg på sporet, prøver igjen, tar nye avgjørelser, henter inn nye spillere … Det er en så vidunderlig historie, for å være ærlig, men dessverre er vi ikke her for å vise hvor mye vi beundrer slike historier. Vi må slå dem, men jeg respekterer virkelig klubber som dette, og i fremtiden vil det komme nye navn derfra, sier Klopp.

Og det neste navnet som forventes å bli eksportert fra den belgiske talentfabrikken, er Sander Berge. Den norske 21-åringen, som har fått en avgjørende lederrolle i laget, hadde muligheten til å dra til flere klubber fra nedre halvdel i Premier League denne sommeren, men takket blant annet nei til et tilbud fra Sheffield United.

Denne høsten har han fått økt oppmerksomhet i England, og under en direktesending på BT Sport for to uker siden fikk han ros av Manchester United-legenden Rio Ferdinand. På spørsmål om hvem han ville signert hvis han tok over en klubb som Everton eller Leicester, svarte TV-eksperten:

– Jeg liker Berge, den unge midtbanespilleren. Jeg tror han er 21 år. Han er god til å føre ballen.

Tirsdag kveld får Asker-gutten en ny mulighet til å imponere engelske storklubber når han leder Genk ut på Anfield mot Liverpool i Champions League. Kampen starter klokken 21.00 og vises på TV 2 Sport Premium.

